¡Sin previo aviso! Estrenan la serie de “Among Us” en streaming; así la puedes ver

“Among Us” se convirtió en el videojuego por excelencia durante la pandemia de 2020. Tras su buen recibimiento y gran popularidad, se optó por hacer una serie basada en este juego. El anuncio se dio en 2023 y, desde entonces, todo se mantuvo con hermetismo… ¡Hasta ahora! La serie fue estrenada sin previo aviso en la plataforma de streaming Paramount Plus y aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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Estrenan sin avisar la serie de “Among Us”: así la puedes ver en streaming

La primera temporada de “Among Us” ya está disponible en Paramount Plus, por lo que sólo necesitas de una suscripción a la plataforma para poder disfrutar de ella. Esta primera entrega está conformada por un total de 10 episodios:



Episodio 1: Una fiesta de pizza donde nada malo sucede

Una fiesta de pizza donde nada malo sucede Episodio 2: No se puede ser guapo y listo a la vez

No se puede ser guapo y listo a la vez Episodio 3: ¡El caos ha encontrado un nuevo hogar!

¡El caos ha encontrado un nuevo hogar! Episodio 4: ¡Y a ellos les gusta matar!

¡Y a ellos les gusta matar! Episodio 5: Solo buenas vibras

Solo buenas vibras Episodio 6: Inseguridad en Seguridad

Inseguridad en Seguridad Episodio 7: Compañeros de tripulación enojados

Compañeros de tripulación enojados Episodio 8: Síndrome del impostor

Síndrome del impostor Episodio 9: Solo me estoy desahogando

Solo me estoy desahogando Episodio 10: Todos siguen vivos. Nadie ha muerto

¿De qué trata la serie de “Among Us”?

Esta nueva serie es fiel a la premisa del videojuego: encontrar al cambiaformas alienígena dentro de la tripulación a bordo de la nave espacial Skeld; por lo que se esperan historias con misiones esenciales y uno que otro giro de tuerca. A continuación, la sinopsis oficial:

“Los excéntricos y monocromáticos tripulantes de una nave que transporta chatarra por la galaxia deben descubrir a un impostor antes de ser víctimas de sus malvados planes. Basado en el fenómeno mundial de videojuegos de Innersloth del mismo nombre”.

| Crédito: Innersloth

Elenco de la nueva serie de “Among Us”

El elenco de esta primera temporada está conformado por estrellas de primer nivel que prestan sus voces a la emblemática tripulación. Este es el reparto completo de la serie de “Among Us”.

