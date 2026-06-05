Penelope Cruz se une al elenco de Toy Story ¿Qué personaje será la española?

Penelope Cruz se integra al elenco de grandes actores que prestarán su voz en la tan esperada película de Toy Story 5, la cual se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en todos los cines de México. La española con 52 años de edad recién cumplidos, anunció a través de un video su participación a la quinta entrega de la historia de los juguetes, y el personaje al que le dará vida es a Flamenco, un juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología.

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“Hola, soy Penelope Cruz, y en Toy Story 5 soy la voz del Flamenco un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de las nuevas tecnologías. ´No, en esa silla no´. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que les guste a ustedes también cuando lo vean”, declaró la actriz española.

¿Cuál es el reparto de Toy Story 5?

Pasando a quiénes serán los actores de México que prestarán su voz a los juguetes de Toy Story 5 estos son: Arturo Mercado Jr dará vida a Woody, José Luis Orozco volverá a ser Buzz Lightyear e Irán Castillo le dará vida a la Vaquerita Jessie. De igual manera, Disney confirmó que el comediante argentino Miguel Granados será el Dr: Locuaz, un juguete que le teme a la tecnología.

Reparto de actores en la versión de Estados Unidos

Tom Hanks-Woody

Keanu Reeves-Duke Kaboom

Joan Cusack-Jessie

Tim Allen-Buz Lightyear

Tim Allen-Buz Lightyear Annie Potts-Bo Peep

Bonnie Hunt-Dolly

Alan Cumming-Evul Bullseye

Wallace Shawn-Rex

Greta Lee-Lily Pad

John Ratzenberg-Hamm

Kristen Schaal-Trixie

Ernie Hudson-Combat Carl

Tony Hale-Forky

Craig Robinson-Atlas

Bad Bunny-Pizza with Sunglasses

Bad Bunny y Bizarrap también estarán en Toy Story 5

Por otro lado, lo que ha llamado la atención es que, Bad Bunny también estará en esta quinta entrega de la historia de los juguetes, dando vida con su voz a Pizza Anteojos; de igual manera, Bizarrap quien es un productor argentino con quien ha hecho varias pistas, el artista le prestará su voz a Santa de Jardín.

