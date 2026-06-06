ÚLTIMA HORA: Muere Jin Ze, querido actor de la serie “Forget You, Remember Love”

Se ha confirmado a través de un comunicado oficial el lamentable fallecimineto del actor chino Jin Ze Hao, uno de los rostros más queridos de la televisión, mismo que solo tenía 33 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes su cuerpo sin vida fue hallado en su residencia privada ubicada en Hangzhou, China. Esta noticia ha generado gran inmapacto y conmoción en sus seguidores ya que el actor fue uno de los más queridos, reconocidos y destacados luego de haber sido parte de la famosa serie de televisón "Forget You, Remember Love".

¿De qué murió el actor Jin Ze Hao?

Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de la muerte del actor Jin Ze Hao. Sin embrago, en la plataforma Weibo algunos usuarios comenzaron a reportar que el actor se habría enfrentado a una presión laboral muy fuerte aunque hasta el momento esto no se ha considerado como la causa oficial por parte de las autoridades correspondientes o médicos. Muchos de los seguidores del actor han pedido que no se hagan especulaciones; sino que por el contrario, se tome mucho respeto ante la situación.

Por otra parte, fue a través de Shengshi Guangnian Culture, agencia de representación del actor, que la lamentable noticia sobre su muerte se dió a conocer. "Con inmenso dolor informamos que nuestro actor Jin Ze (Zhang Jiawei) falleció lamentablemente el 4 de junio de 2026 en su hogar en Hangzhou" fueron las palabras del comunicado oficial. Dicha agencia también señaló que la familia se encuentra en los preparativos del funeral y pidieron al público evitar hacer especulaciones sobre la muerte de Jin.

¿Quién era el actor Jin Ze Hao?

Jin Ze Hao, cuyo nombre real era Zhang Jiawei fue uno de los actores y modelos chinos más queridos y reconocidos en dichas industrias. Participó en eventos muy reconocidos como La Semana de La Moda Masculina en Milán además de que recibió nominaciones por su destacada participación dentro del modelaje. Después de ello decidió enfocarse en su carrera como actor por lo que comenzó a participar en diversos proyectos, algunos de los más conocidos fueron Forget You, Remember Love, Begin Again, Fake Princess, Legally Romance, 101 Marriages, Please Fall in Love, Deep Love Love Again y No One But You. Sin duda alguna, su legado vivirá para siempre a través de todo el trabajo que dejó registrado en la pantalla y pasarelas, con el que conquistó a miles de personas.

