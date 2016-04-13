Amigos y Enemigos: Something new C8 #PonleAl7 12:25 am

Los chicos asisten a la boda de una amiga a quien Kate no tiene mucho agrado, así que le pide a Will que se haga pasar por su pareja para evitar que ella le haga burla por soltera. Pero esto no quedará ahí, pues en la boda se suscitará una serie de eventos trágico-cómicos.

Mientras tanto Lowell duda acerca del compromiso con Jules y le dice que piensen en si deben casarse. Andi y Bobby tratan de estar solos y tener un momento romántico pero no lo logran.

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