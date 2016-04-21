Amigos y Enemigos: todo tiene Pros y Contras #PonleAl7 12:25 am
21 de abril - Randy siente remordimiento tras acostarse con un gigoló, mientras que las ratas invaden el hogar de Andi y Bobby. Júntate con Amigos y enemigos
Kate tiene un desliz: duerme por error con un chico llamado Randy, un gigoló. Ante su remordimiento, le pide que le devuelva su dinero.
Mientras tanto, las ratas invaden el hogar de Andi y Bobby, pero él se niega a contratar a un exterminador, pues supone que ese tipo de negocio es una estafa. Bueno ¿y ahora?
Estos y otros problemas surgen entre el grupo de amigos, pero no esperes que te contemos, descúbrelo por ti mismo esta medianoche.
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