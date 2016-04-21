Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Amigos y Enemigos: todo tiene Pros y Contras #PonleAl7 12:25 am

21 de abril - Randy siente remordimiento tras acostarse con un gigoló, mientras que las ratas invaden el hogar de Andi y Bobby. Júntate con Amigos y enemigos

Amigos y Enemigos Andi y Bobby

Escrito por: Azteca

Amigos y Enemigos Andi y Bobby


Kate tiene un desliz: duerme por error con un chico llamado Randy, un gigoló. Ante su remordimiento, le pide que le devuelva su dinero. 

             

Mientras tanto, las ratas invaden el hogar de Andi y Bobby, pero él se niega a contratar a un exterminador, pues supone que ese tipo de negocio es una estafa. Bueno ¿y ahora?

           

Estos y otros problemas surgen entre el grupo de amigos, pero no esperes que te contemos, descúbrelo por ti mismo esta medianoche. 

              

Reúnete con Amigos y Enemigos y #PonleAl7 de lunes a viernes 12:25 am