Amigos y Enemigos: todo tiene Pros y Contras #PonleAl7 12:25 am





Kate tiene un desliz: duerme por error con un chico llamado Randy, un gigoló. Ante su remordimiento, le pide que le devuelva su dinero.

Mientras tanto, las ratas invaden el hogar de Andi y Bobby, pero él se niega a contratar a un exterminador, pues supone que ese tipo de negocio es una estafa. Bueno ¿y ahora?

Estos y otros problemas surgen entre el grupo de amigos, pero no esperes que te contemos, descúbrelo por ti mismo esta medianoche.

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