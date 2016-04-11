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Amigos y Enemigos: Yummy yummy #PonleAl7 12:25 am

11 de abril - La hija de un hombre con el que sale Kate se vuelve de un problema a una gran compañía. Un video sexual provoca un escándalo, ¿de quién?

Andy y Bobby de Amigos y Enemigos

Escrito por: Azteca

Andy y Bobby de Amigos y Enemigos

Kate sale con un chico que cree perfecto para ella, pero después de algunas citas se entera de algo de que tiene una hija, y esto le incomoda lo suficiente para alejarse de él, ¿por qué? 

        

Sin embargo, luego de escuchar a sus amigos vuelve a salir con él y, más adelante, conoce a su hija. Se va a llevar una sorpresa. 

      

Por otra parte, cuando Jules y Lowell se mudan, los chicos encuentran un video sexual de Andi y Bobby

             

Reúnete con Amigos y Enemigos y #PonleAl7 de lunes a viernes 12:25 am