Amigos y Enemigos: Yummy yummy #PonleAl7 12:25 am
11 de abril - La hija de un hombre con el que sale Kate se vuelve de un problema a una gran compañía. Un video sexual provoca un escándalo, ¿de quién?
Kate sale con un chico que cree perfecto para ella, pero después de algunas citas se entera de algo de que tiene una hija, y esto le incomoda lo suficiente para alejarse de él, ¿por qué?
Sin embargo, luego de escuchar a sus amigos vuelve a salir con él y, más adelante, conoce a su hija. Se va a llevar una sorpresa.
Por otra parte, cuando Jules y Lowell se mudan, los chicos encuentran un video sexual de Andi y Bobby.
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