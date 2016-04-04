En Amigos y Enemigos: descubre el capítulo Piloto #PonleAl7 12:25 am

Tras su regreso, Jules anuncia que ha encontrado a su alma gemela e invita a Bobby y Andi a una cena en parejas.

Una vez ahí, Bobby y Andi se dan cuenta de que olvidaron su aniversario, consecuencia de que su matrimonio se está volviendo rutinario.

Por otro lado, Will intenta recuperar su matrimonio pese a las recomendaciones de sus amigos sobre hacer todo lo contrario. ¿Lo conseguirá?

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