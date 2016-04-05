En Amigos y Enemigos: Reentrenando a Will #PonleAl7 12:25 am

Por fin Will firma los papeles del divorcio y planea salir con chicas; para que lo consiga, Kate le ofrece su ayuda, pero él no cree que sea necesario.

Andi está alterada, pues atraviesa por las diferentes etapas de embarazo, situación que tiene exhausto y en apuros a Bobby.

Por su parte, Jules tiene problemas para sostenerse como vegetariana, así que mejor confiesa la verdad... averigua cómo le va.

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