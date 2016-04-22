Hoy en En Amigos y Enemigos: The Bicycle Thieves #PonleAl7 12:25 am

Andi sugiere a Lowell que se una a la noche de chicos, aunque ellos piensan que no es una buena idea; sin embargo, le dan la oportunidad. ¿Pero qué opina Lowell? Vamos a ver.

Además, la misma Andi se siente insegura respecto a su relación porque muchas de las pacientes de Bobby son modelos o actrices muy guapas. Así, intenta mejorar su aspecto personal. ¿Qué será capaz de hacer para ello?

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