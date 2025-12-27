Capítulo 1170 de One Piece, ¿Qué se espera sobre el final de la primer temporada luego de 26 años?

Este domingo 28 de diciembre por fin podremos ver el final de One Piece, o al menos el de su primera temporada (sí la primera) tras 26 años de emisión ininterrumpidas, lo que será un hecho sin precedentes en este anime que ha sido tan seguido por todo el mundo en las últimas décadas.

Será el capítulo 1170 el que marque el final de temporada, lo que significará el fin de las emisiones semanales tal como las conocemos, pues se ha confirmado que para el próximo año, el anime cambiará de formato tras más de dos décadas y media de haber sido un anime semanal.

¿Qué se espera del final de temporada de One Piece?

Si eres seguidor de este shonen, lo más probable es que estés al tanto de lo que ha sido este arco, aunque no está de más recordar la memorias, pues para este episodio Loki está peleando contra Ragnir, donde la legendaria Fruta del Diablo en Elbaph podría dar una sorpresa…

Loki ha conseguido comer la fruta y sabemos que su cuerpo cambiará, pues hemos podido ver que sus manos se convierten en garras, aunque hemos esperado por ver en qué se ha convertido.

Este último capítulo tendrá algunos flashbacks del Arco de Elbaph, lo cuál lo relacionará con eventos antiguos que involucran a figuras legendarias como Shanks, Gaban, Harald y los Caballeros Sagrados, significando el desenlace de el arco de Elbaph.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de One Piece?

Una de las características más llamativas de este anime es que desde su estreno, el 20 de octubre del año 1999, hemos podido ver episodios semanales, aunque con las nuevas rutas que han explorado en los últimos años, se confirmó que la próxima temporada de esta era llegará el 5 de abril del 2026.

Por ahora no se ha confirmado de manera oficial cuántos episodios tendrá el nuevo formato de entrega, aunque fans han especulado que podría ser igual de amplia al equivalente de las semanas transcurridas de enero a abril, por lo que aún tendremos Luffy para rato.