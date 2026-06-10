Revelan el primer tráiler de ‘La Red Social 2’: nuevo título, nuevo Zuckerberg y una historia aún más polémica

Nadie lo veía venir, pero al fin está aquí. Sí, hablamos del primer tráiler de The Social Reckoning, la esperada secuela de “La Red Social". El avance nos revela que llegará a los cines el próximo 9 de octubre y contará con un elenco completamente renovado encabezado por Jeremy Strong como Mark Zuckerberg. Como ya se había mencionado, en esta cinta, a diferencia de la original de 2010, se centrará en los escándalos que rodearon a Facebook durante la última década y en las filtraciones conocidas como The Facebook Files, que fueron los documentos que expusieron las prácticas internas de la compañía.

También te puede interesar: Belinda se une a Toy Story 5: este será el personaje al que dará voz en la nueva película de Pixar

¿De qué trata ‘The Social Reckoning’?

Esta secuela dejará de lado por completo el tema de los orígenes de Facebook; en esta ocasión veremos un filme centrado en una de las etapas más controvertidas de la empresa. La historia seguirá a Frances Haugen, exingeniera de Facebook, y al periodista Jeff Horwitz, quienes fueron unos de los responsables que participaron en la investigación que reveló documentos internos de la compañía. Estas filtraciones mostraron al mundo que la plataforma conocía algunos de los efectos negativos que generaban sus algoritmos, pero que a pesar de eso, se decidió priorizar el crecimiento y las ganancias por encima de posibles soluciones.

Cabe mencionar que se trata de una historia real que tuvo repercusiones a nivel mundial, por lo que esta película promete generar tanto debate como la original.

Un nuevo actor dará vida a Mark Zuckerberg

Uno de los cambios más importantes y que ya preocupa a los fans es la ausencia de Jesse Eisenberg, quien interpretó a Zuckerberg en la primera cinta. En esta nueva cinta será Jeremy Strong, reconocido por su trabajo en Succession, quien asumirá el papel del fundador de Facebook. Además, el elenco incluye a Mickey Madison, ganadora del Oscar por Anora, y a Jeremy Allen White, estrella de The Bear, todos bajo la dirección de Aaron Sorkin.

