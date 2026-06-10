Desde Coco hasta Mi Villano Favorito: Conoce la cartelera y horario de películas GRATIS que podrás ver en Azteca 7 el día de la inauguración del Mundial 2026

En unas horas, el mundo volteará a ver a México, pues se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero antes de vivir toda la pasión de la inauguración en Azteca 7, prepárate para disfrutar de la cartelera que tenemos para ti. La diversión comienza a partir de las 6 de la mañana con Mi villano favorito 2, seguido por Encanto y, previo al partido inaugural, llegará Coco para robarte el corazón. Esta es tu oportunidad para disfrutar las mejores películas en familia antes de ponerte la camiseta.

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Cartelera OFICIAL de las películas que podrás ver en Azteca 7 antes del partido entre México vs. Sudáfrica, el inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cartelera y horarios Azteca 7, jueves 11 de junio de 2026

Aquí te dejamos toda la información para que no te pierdas ninguna de tus películas favoritas:

Película: Mi Villano Favorito 2 - 6:00 AM

Gru ya no es más un supervillano; ahora se dedica a la familia y sobre todo a criar a sus hijas Margo, Edith y Agnes. Desafortunadamente, esto no durará mucho, pues la Liga Anti-Villanos buscará su ayuda para atrapar a un nuevo y talentoso criminal.

Película: Encanto - 8:00 AM

Esta película nos cuenta la historia de la familia Madriga, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una maravillosa casa mágica. Cada miembro tiene un don único, excepto Mirabel. Cuando la magia se ve amenazada, Mirabel descubre que ella podría ser la última esperanza de los suyos.

Película: Coco - 10:00 AM

Miguel es un pequeño niño que sueña con ser un músico. Sin embargo, él vive en una familia de zapateros donde la música está más que prohibida. Luego de viajar accidentalmente a la Tierra de los Muertos durante el Día de Muertos, descubrirá la verdad que liberará a su familia.

COCO

¿Dónde y cuándo ver la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?