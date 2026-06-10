TRISTE NOTICIA: Actor que interpretó a Michael Myers en Halloween revela que tiene terrible enfermedad a sus 59 años

La comunidad de fans del horror a nivel internacional se ha conmocionado por una triste noticia: Tyler Mane, actor que interpretó a "Michael Myers" en "Halloween" de 2007 y "Halloween II" de 2009, reveló que tiene cáncer de mama. Sin embargo, también ha comenzado a difundir información para crear conciencia y derribar estigmas sobre esta enfermedad.

"Tengo malas noticias. Inicié quimioterapias hoy", comienza diciendo el actor canadiense en un video compartido en su cuenta de Instagram. "Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama alguna vez en su vida, y yo soy uno de ellos. Pero es algo de lo que poco se habla, usualmente se descubre en etapas avanzadas y tiene peores consecuencias".

En el mismo video, Tyler Mane dio a conocer su intención de crear toda la difusión posible sobre esta enfermedad. "Sígueme, comenta y comparte para seguirme en este viaje para darle una paliza a esta cosa. Envía esto a 10 de tus amigos y haz que me sigan porque la gente tiene que escuchar".

El intérprete confesó que inicialmente quiso mantener la noticia en secreto porque "era un poco vergonzoso" ante los tabúes que existen sobre la enfermedad, pero posteriormente se convenció de que más gente necesita saber al respecto. También contó que solo fue posible que tuviera un diagnóstico oportuno porque su esposa le insistió en que se revisara un tumor, aunque sus doctores habían descartado riesgos.

La actriz Scout Taylor-Compton, quien interpretó a "Laurie" en las dos películas de "Halloween" donde Tyler Mane participó, fue una de las primeras personas en mostrarle su apoyo en redes sociales. También le escribió David Howard Thornton, quien interpreta al payaso "Art" en la franquicia "Terrifier".

Quién es Tyler Mane

Originario de Saskatoon, Saskatchewan (en Canadá), Tyler Mane es principalmente conocido por interpretar a "Michael Myers" en su versión adulta dentro de los remakes que el director Rob Zombie hizo de la franquicia. También encarnó a "Dientes de Sable" en la primera película de "X-Men", en el año 2000 y volvió al mismo papel para "Deadpool & Wolverine".

Antes de ser actor, Mane se desempeñó como luchador. Es conocido por su impresionante físico, al medir más de 2 metros de altura.