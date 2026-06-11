La fiebre por la nueva entrega de Toy Story está al límite y recientemente Porsche ha dejado en claro por qué su legado sigue dando de qué hablar, pues se dio a conocer la creación de un exclusivo Porsche 911 inspirado en la franquicia. Este vehículo de lujo combina lujo, exclusividad, coleccionismo con una franquicia memorable.

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¿Qué se sabe sobre los sorprendentes modelos de Toy Story por Porsche 911?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la división Sonderwunsch se encuentra trabajando en el desarrollo de tres modelos de Porsche 911. Cada modelo está inspirado en Jessie, Woody y Buzz Lightyear, personajes entrañables de Toy Story.

Del mismo modo, se ha señalado que los modelos serán vendidos y las ganancias serán donadas a las fundaciones Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation.

El Porsche 911 de Toy Story que está volviendo locos a los coleccionistas: lujo, nostalgia y exclusividad en una sola pieza|Porshe

Esta iniciativa realizada por Porsche no solo sorprende por ser uno de los coleccionables más caros relacionados con una de las industrias más importantes de todos los tiempos, sino por la magnitud de la donación planeada, ya que un Porsche “común” puede rondar los 300 mil dólares.

¿Existen más modelos entrañables de Porsche 911 y personajes de ficción?

Dentro de la historia del Porsche 911, esta no es la primera vez que ha existido una colaboración de este estilo, pues dentro del museo de Porsche ubicado en Stuttgart-Zuffenhausen, Alemania, se encuentra expuesta una réplica de Sally, la novia del Rayo McQueen, automóvil que en la vida real es un novecientos once de la generación 996.

¿Cuándo ver Toy Story 5?

Dentro de los cines nacionales, será el próximo 18 de junio que la espera terminará para poder ver la última entrega de la saga de Pixar Toy Story. En donde la trama contará la historia de Woody, Voz y el resto de los amigos, en su búsqueda de liberar a Bonnie de la tecnología.