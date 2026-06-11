¿Jonah Hill y Channing Tatum están de vuelta en el Comando Especial? La película de “24 Jump Street” da sus primeras señales de vida

Desde hace más de 10 años fue que vimos a Schmidt (Jonah Hill) y Jenko (Channing Tatum) formar parte del “Comando Especial”, una pareja de policías recién graduados que trabajan en un parque y que de a poco en poco se van adentrando en casos más grandes a tal grado de que se infiltran como estudiantes de preparatoria y posteriormente de universidad.

Con un jefe como el Capitán Dickson (Ice Cube), quien les ordena prepararse en casos tan intensos como cotidianos, estaríamos cerca de tener una tercera película que llevará por título “24 Jump Street”, pues nuestros policías ya han crecido…

¿Qué se sabe sobre 24 Jump Street (Comando Especial 3)?

De acuerdo con los primeros detalles compartidos por el medio estadounidense Variety, Jonah Hill, Channing Tatum y Ice Cube podrían estar de de regreso en una tercera entrega y que Phil Lord y Chris Miller serían los productores, tal como en las dos primeras películas, por lo que la historia seguiría la línea de comedia.

Si bien, se sabe que solamente han sido ofertas, este proyecto sería del agrado de todos los involucrados, por lo que pronto podríamos tener una secuela 100% confirmada.

Uno de los detalles más llamativos es que la primera película se titula 21 Jump Street, la segunda 22 Jump Street y la tercera sería directamente 24 Jump Street, dejando un “número al aire” dentro de las entregas.

Por ahora los protagonistas de esta historia no han comentado nada respecto a esta tercera película, aunque se espera que en los próximos días tengamos más novedades.

¿Qué es 21 Jump Street?

Pocas personas en Latinoamérica saben el origen de esta historia, pues originalmente fue una serie emitida entre 1987 y 1991, donde la misma historia cuenta las aventuras de los jóvenes policías que se infiltraban en espacios para poder seguir a criminales, dando pie a este tipo de acción y comedia.

Esta serie contó con Johhny Depp, Holly Robinson Peete, Peter DeLuise, Dustin Nguyen, Steven Williams, Richard Griecco, Sal Jenco y Frederic Forrest a lo largo de 5 temporadas.

