Anne Hathaway es una de las actrices más famosas y reconocidas del mundo, convirtiéndose en una de las más solicitadas por su personalidad multifacética y extensa trayectoria.

La celebridad hoy cumple 42 años e inició su carrera desde muy temprana edad, siguiendo los pasos de su madre Kate McCauley, una talentosa actriz de teatro.

Anne creó fama como una de las hollywoodenses más elegantes, preparadas y alejadas de la polémica. No existe amante del cine, que pase desapercibidas sus producciones cinematográficas.

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El diablo viste a la moda

Anne Hathaway fue parte del éxito dosmilero que involucra moda, glamour y a la temida Miranda Priestly. La actriz neoyorquina interpretó a una inexperta en el periodismo de moda que se adentra a un mundo que sale de sus expectativas.

Andrea Sachs se convirtió en uno de sus personajes más populares y hasta ahora es uno de los más queridos de los cinéfilos.

El diario de la princesa

Mia Thermopolis, reina de Genovia, también es uno de los papeles más aclamados en la vida de Anne. La artista dio vida a los libros de Meg Cabot con un estilo divertido y hasta sarcástico en múltiples ocasiones.

la joven Mia se convierte en una inexperta aprendiz de la realeza, e inspirada por su abuela Reina Clarisse, desea seguir los pasos de su familia.

Ocean's 8: las estafadoras

Esta fue una de las cintas más comentadas de 2018, pues Anne se unió a celebridades de la talla de Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Dakota Fanning y hasta la misma Anna Wintour.

Anne Hathaway presume su lado más sensual y villano tras interpretar a una estafadora en el evento de moda más importante del año: La Met Gala.

El caballero de la noche asciende

El director Christopher Nolan realizó uno de los mejores castings en el mundo de los superhéroes, pues unió a Anne Hathaway a sus filas.

La neoyorquina se puso el traje negro de látex y el mítico antifaz para encarnar a Selina Kyle, mejor conocida como Gatúbela.

La neoyorquina demostró su habilidad para interpretar papeles maduros y que inundan de acción la pantalla grande.

Interestelar

Anne se reencontró con Christopher Nolan en una de las películas más aclamadas por la crítica. Nos referimos a Interestelar, cinta inspirada en las teorías de Albert Einstein y donde Hathaway encarna a la doctora Brand.

La celebridad mostró su lado más maduro y serio, cortándose su larga cabellera para interpretar a este querido personaje que queda atrapado en el espacio.

La doctora Brand es una de las mujeres claves en el filme de Nolan, pues es una científica que no puede cometer errores en la búsqueda de un nuevo planeta que salve a la humanidad.

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