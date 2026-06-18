La CDMX tiene lugares hermosos que muy pocos conocen, debido a lo inmensa que es la ciudad, ya que se ubica entre las 10 más habitadas en todo el mundo, por lo que nunca se dejan de conocer zonas, establecimientos o las fachadas de las casas bonitas de la colonia Roma que sirven como set para tomarse fotos. Conoce qué áreas se están hundiendo en la capital: lo dijo la propia NASA y hay imágenes.

Lo que se debe conocer de Roma es su hermosa arquitectura, ya que tiene casas o casones que datan desde principios del siglo XX. Esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc tiene muchos lugares por visitar y restaurantes y cafeterías por degustar. Estas son las 5 mansiones mexicanas que parecen palacios europeos por su arquitectura.

3 calles de la colonia Roma que tienen casas con fachadas bonitas para tomarse fotos de CDMX|Canirac

Estas son las 3 calles de la Roma con bonitas fachadas

1. Plaza Río de Janeiro: Es en esta calle donde se encuentra el Castillo de las Brujas, edificio que lleva este nombre debido a que el tejado de la torre principal se asemeja al sombrero de este personaje que practica la hechicería. El inmueble fue construido con ladrillo rojo en 1908 y fue 22 años después que se le hizo una remodelación hasta obtener el resultado que hace que miles de turistas lo utilicen como set de fotografías.

2. Álvaro Obregón. Es una de las avenidas más hermosas de la CDMX, ya que está llena de esculturas y rodeada de negocios con fachadas que son dignas de tomar más de una foto. Cabe mencionar que es una zona donde las cafeterías se roban las miradas, según información del portal México Desconocido.

3. Calle Colima: En esta zona se ubica el Museo del Objeto, que se inauguró en 2010 con el objetivo de darle prioridad a los objetos que el ser humano utiliza día con día. Un dato curioso es que en este lugar se encuentran decenas de candados que fueron colocados por los enamorados en 2011, por lo que es una buena opción de fondo de fotografía.