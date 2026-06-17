Hora EXACTA del estreno de House of The Dragon, capítulo 1 de la temporada 3 para ver en HBO Max desde México y América Latina

House of the Dragon regresa después de haberse estrenado su temporada dos en el 2024, con dos años que tuvo a los fans en espera por saber cómo es que iba a seguir la historia de la lucha por el trono de hierro entre el consejo verde y el consejo negro. Los primeros trailers que se han lanzado sobre esta nueva temporada mantienen las expectativas altas respecto a lo que podremos ver, sobre todo después de la maravillosa calificación que recibió a través del portal de Rotten Tomatoes.

Y para que no te pierdas nada y seas de los primeros en disfrutar el nuevo capítulo, te dejamos a continuación el horario oficial de salida en HBO Max, además del calendario OFICIAL con todas las fechas de estreno de la temporada 3.

Hora de estreno House of The Dragon Temporada 3

Te recordamos que domingo a domingo HBO Max estaría liberando un capítulo de House of the Dragon, y el horario oficial se mantendrá para cada uno de los estrenos, a menos que la plataforma llegue a comunicar lo contrario por algún evento especial.



México (Hora Centro): 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, Chile y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Argentina y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (madrugada del lunes)

Calendario oficial de fechas de estreno para House of the Dragon 3

La temporada 3 de House of the Dragon contará con un total de 8 capítulos, que se estrenarán las siguientes fechas:



Capítulo 1: 21 de junio

Capítulo 2: 28 de junio

Capítulo 3: 5 de julio

Capítulo 4: 12 de julio

Capítulo 5: 19 de julio

Capítulo 6: 26 de julio

Capítulo 7: 2 de agosto

Capítulo 8: 9 de agosto

¿Qué podemos esperar ver en la temporada 3 de House of the Dragon?

Una de las cosas que más se esperan de esta nueva temporada del universo de Game Of Thrones es la llamada Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos navales más sangrientos e intensos de toda la historia del universo de George R.R. Martin, esto se estima suceda durante el primer capítulo de la temporada 3, sobre todo después de haberse revelado la duración de este gran regreso: 1 hora y 12 minutos.

