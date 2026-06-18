3 películas en cartelera para disfrutar del Día del Padre con una tarde de cine

Como es tradición cada tercer domingo de junio, este día 21 se conmemora el Día del Padre en México. Si aún no cuentas con un plan para celebrar. ¡No te preocupes! Aquí te compartimos 3 películas que están en cartelera para que disfrutes de un fin de semana en familia. Nuestras sugerencias van desde esperados clásicos animados hasta thrillers de ciencia ficción. Así que toma nota, que no te agarren las prisas y ve comprando las entradas para tu cinta favorita.

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3 películas en cartelera para ir al cine en el Día del Padre 2026

A continuación, tres películas que están disponibles en cartelera - y que están siendo todo un éxito en taquilla - para que disfrutes de un fin de semana frente a la gran pantalla, celebrando a papá como se debe.

Toy Story 5

Clasificación: AA

Esta película es perfecta si vas con niños pequeños. Según la crítica, se trata de una de las mejores cintas de la franquicia, por lo que el buen rato está asegurado. La trama gira en torno a un nuevo personaje: LilyPad, la nueva iPad de Bonnie que busca reemplazar a los juguetes tradicionales. Para impedirlo Buzz y compañía contactan a Woody. Juntos, se embarcan en una misión en la que descubren que no son los únicos juguetes que están siendo desplazados por la tecnología.

El Día de la Revelación (Disclosure Day)

Clasificación: B

Si tu papá es fan de las películas de ciencia ficción, esta es la opción ideal. Bajo la dirección de Steven Spielberg, la cinta sigue la historia de la humanidad previo a la confirmación de la vida extraterrestre, debido a una filtración masiva de datos. A diferencia de otras películas del género, la cinta de Spielberg ahonda en una premisa bastante interesante, que al día de hoy puede parecer muy real: los extraterrestres llevan años visitando la tierra y el gobierno y empresas privadas tienen pruebas de ello.

Amos del Universo (Masters of the Universe)

Clasificación: B

Si estás en busca de una película de superhéroes, Amos del Universo es la respuesta. Esta adaptación del clásico animado arranca con un salto temporal: Tras 15 años separados, la mítica Espada del Poder guía al príncipe Adam de vuelta a su planeta mágico, donde deberá aceptar su destino y enfrentarse al malvado Skeletor.