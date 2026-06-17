Esta película de anime tendrá una nueva adaptación live-action y los fans de Studio Ghibli ya están emocionados

Los seguidores de Studio Ghibli están de fiesta, pues se ha revelado que Nicky, la aprendiz de bruja, la entrañable historia que conquistó al mundo gracias a la adaptación animada de Hayao Miyazaki en 1989, volverá. Así es, pero no lo hará de la forma que tal vez imaginabas, pues llegará con una nueva versión live action en formato de serie de televisión y buscará expandir el universo de la joven bruja explorando puntos de la historia que nunca se tocaron dentro de la famosa cinta animada.

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¿Qué se sabe de la nueva adaptación de Nicky, la aprendiz de bruja?

Hasta el momento, se ha revelado que esta producción será una serie de televisión compuesta por 10 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno. La idea es revivir la historia basada en la obra literaria creada por Eiko Kadono, la cual conquistó al mundo gracias a la película de Studio Ghibli. Cabe mencionar que la serie será una colaboración entre Reino Unido y Japón, por lo que podremos esperar cosas muy interesantes, pues además celebrará el 40 aniversario de la publicación del libro original.

|Studio Ghibli

¿Será igual a la película de Studio Ghibli?

Aunque la serie estará basada en la misma historia que la película de Studio Ghibli, realmente no tendrá relación; es decir, la serie se basará directamente en el libro y no en la película de Hayao Miyazaki. Además, al estar en formato serie, tendrá la ventaja de poder desarrollar con una mayor profundidad a los personajes, escenarios y situaciones que quedaron fuera de la adaptación cinematográfica.

La autora está emocionada por este nuevo proyecto

No solo los fans están emocionados; se reveló que Eiko Kadono ya expresó públicamente su entusiasmo por esta nueva adaptación. Asegura que a ella le emociona que una nueva generación de seguidores pueda descubrir las aventuras de Kiki y manifestó su deseo de ver cómo la historia cobra vida nuevamente en formato televisivo.