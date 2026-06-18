La secuela de El Grinch estaría en desarrollo, ¿Jim Carrey regresará a su icónico personaje? Esto sabemos

Recientemente se dio a conocer que el actor y comediante Jim Carrey se encuentra en conversaciones con Universal Pictures para regresar como el Grinch en una nueva secuela live-action. El proyecto se espera que cuente con el director Ron Howard.

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¿Qué se sabe sobre la nueva película de El Grinch?

De acuerdo con lo que se ha revelado, Universal Pictures e Imagine Entertainment, se encuentran preparando una nueva entrega live-action de El Grinch, noticia que ya ha sorprendido a cientos de cinéfilos. No obstante, lo más llamativo es que se ha asegurado que el actor Jim Carrey, quien convirtió a este personaje en un ícono de la cultura, se encuentra en pláticas para dar nuevamente vida al personaje.

Jim Carrey está en platicas para regresar a interpretar al Grinch.



El director Ron Howars también regresaría. pic.twitter.com/ZAymjcgfhc — The Top Comics (@TheTopComics) June 18, 2026

Además, se ha confirmado que se contará con la participación del director Ron Howard, quien fue el responsable de la icónica entrega del año 2000. Aunque es importante señalar que, a pesar de que aún no se sabe más de la producción, las posibilidades de contar con el comediante ya han encendido el entusiasmo de todos.

El Grinch, más que un clásico navideño

A pesar de que la historia original de El Grinch se remonta al 1957 con el libro infantil antil "¡Cómo el Grinch robó la Navidad!" (How the Grinch Stole Christmas!), la entrega cinematográfica del 2000 inmortalizó al personaje dentro de la cultura popular. Pues en Estados Unidos el filme recaudó 260 millones de dólares y superó 345 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las cintas más importantes de aquel año y de la Navidad.

Es relevante destacar que hasta ahora no se han dado más datos sobre el filme, ni la trama, ni el resto del elenco, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer cuál será el futuro de esta icónica película.