Hora y cartelera OFICIAL de las películas que podrás disfrutar GRATIS en Azteca 7 previo al partido de México vs. Corea del Sur, del Mundial 2026

Los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ ya esperan con toda la actitud el partido entre México y Corea del Sur, encuentro que se presenta como uno de los partidos más esperados. Pero si no sabes qué ver previo a la transmisión GRATUITA del encuentro por Azteca 7, aquí te contamos sobre la cartelera oficial de peleas que podrás disfrutar gratis.

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Toma en cuenta que el partido entre Corea del Sur y México se llevará a cabo mañana 18 de junio del 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro corresponde a la jornada 2 del Grupo A, en el estadio Guadalajara (Estadio Akron).

¿Qué películas puedo ver antes del partido entre Corea del Sur y México?

Azteca 7 contará con una cartelera completa llena de emociones y acción desde filmes como La Gran Búsqueda de Pascua, Spirit: El indomable, Kung Fu Panda 3, Red: El Panda Rojo y El Libro de la Selva, hasta filmes clásicos como Ratatouille.

Recuerda que, tras el maratón de cine, Azteca 7 transmite de manera gratuita el partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Corea, uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

Cartelera de películas en Azteca 7 previo al México vs. Corea del Sur

La Era de Hielo: La Gran Búsqueda de Pascua - Hora de inicio: 08:30 a.m.

Spirit 2: El Indomable (Spirit Untamed) - Hora de inicio: 09:00 a.m.

Kung Fu Panda 3 - Hora de inicio: 10:20 a.m.

Red: El Panda Rojo (Turning Red) - Hora de inicio: 11:43 a.m.

Ratatouille - Hora de inicio: 01:11 p.m.

El Libro de la Selva (The Jungle Book) - Hora de inicio: 02:54 p.m.

Los Protagonistas 2026

La programación de Azteca 7 contará con una gran variedad de opciones familiares, con las que encenderán motores para vivir el encuentro en México y Corea del Sur.

