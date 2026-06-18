Hora y cartelera OFICIAL de las películas que podrás disfrutar GRATIS en Azteca 7 previo al partido de México vs. Corea del Sur, del Mundial 2026
Azteca 7 preparó una jornada llena de películas familiares para acompañar la espera del México vs Corea del Sur.
Los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ ya esperan con toda la actitud el partido entre México y Corea del Sur, encuentro que se presenta como uno de los partidos más esperados. Pero si no sabes qué ver previo a la transmisión GRATUITA del encuentro por Azteca 7, aquí te contamos sobre la cartelera oficial de peleas que podrás disfrutar gratis.
Ahora lee: OFICIAL: Los premios Grammy premiarán de forma EXCLUSIVA a artistas del kpop
Toma en cuenta que el partido entre Corea del Sur y México se llevará a cabo mañana 18 de junio del 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro corresponde a la jornada 2 del Grupo A, en el estadio Guadalajara (Estadio Akron).
¿Qué películas puedo ver antes del partido entre Corea del Sur y México?
Azteca 7 contará con una cartelera completa llena de emociones y acción desde filmes como La Gran Búsqueda de Pascua, Spirit: El indomable, Kung Fu Panda 3, Red: El Panda Rojo y El Libro de la Selva, hasta filmes clásicos como Ratatouille.
Recuerda que, tras el maratón de cine, Azteca 7 transmite de manera gratuita el partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Corea, uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.
Cartelera de películas en Azteca 7 previo al México vs. Corea del Sur
La Era de Hielo: La Gran Búsqueda de Pascua - Hora de inicio: 08:30 a.m.
Spirit 2: El Indomable (Spirit Untamed) - Hora de inicio: 09:00 a.m.
Kung Fu Panda 3 - Hora de inicio: 10:20 a.m.
Red: El Panda Rojo (Turning Red) - Hora de inicio: 11:43 a.m.
Ratatouille - Hora de inicio: 01:11 p.m.
El Libro de la Selva (The Jungle Book) - Hora de inicio: 02:54 p.m.
Los Protagonistas 2026
La programación de Azteca 7 contará con una gran variedad de opciones familiares, con las que encenderán motores para vivir el encuentro en México y Corea del Sur.