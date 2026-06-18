Una de las sagas de comedia más exitosas regresa tras más de 2 décadas; la película de Austin Powers 4 fue confirmada por Mike Myers

Fue a finales de los 90’s cuando el comediante Mike Myers conquistó al mundo con la película de Austin Powers, la cuál nos mostraba las aventuras de el peculiar espía británico quien con sus dotes de seducción, su mojo y su estilo enfrentaba a demás villanos para salvar al mundo.

Aunque Austin era un agente que originalmente vivía en los años 60’s, este fue criogenizado y despertado en los 90’s para detener a su némesis: El Dr. Malito quien también era de su época, dejando una historia de comedia, acción, amor y viajes en el tiempo y para fortuna de muchos, esta tendrá una cuarta entrega.

¿Qué se sabe sobre Austin Powers 4?

Aunque la tercera película se estrenó en el ya lejano 2002, todo parecía indicar que este sería el final de la historia de este galán que finalmente había salvado al mundo, de acuerdo con una de las mentes maestras de esta historia, habrá una nueva película.

Aunque Mike Myers lleva años diciendo que le gustaría una nueva entrega y en un reciente anuncio, este confirmó que habría una nueva película, pues cuando Mike estuvo en el programa Trevor Noah y cuando un fan le preguntó si habría una cuarta película, Mike dijo que sí.

¿Qué se espera sobre la nueva película de Austin Powers?

Aunque en seguida hubieron algunas reacciones en vivo, estas fueron las únicas palabras de Mike, dejando al aire lo que podría ser esta nueva entrega de Austin Powers a más de 24 años de la última película.

En el pasado, el mismo Myers (quien interpreta a Austin Powers, El Dr. Malito, Marraneo), ha señalado que le gustaría explorar a detalle la historia de Dr. Malito y Mini-Mi.

Además, el director de la trilogía original, Jay Roach se ha mostrado abierto a la posibilidad de lo que podría ser esta siguiente película, por lo que en las próximas podríamos tener más detalles.

