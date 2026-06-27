El Ángel de la Independencia es uno de los monumentos más históricos, no solo de la CDMX, sino del país, pues es el centro de reunión donde los aficionados festejan los triunfos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero lo que quizá no sabías son estos 3 datos curiosos sobre la figura. Puedes visitar el Palacio de Bellas Artes de forma virtual: solo debes seguir estos pasos.

Antes de entrar en los datos curiosos e interesantes se debe nombrar al autor de este monumento, ya que fue diseñado y construido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, que al día de hoy, su casa es un museo. Otro dato interesante es que la primera piedra se colocó en 1902, aunque la figura no es la misma, ya que tuvo que ser hecha de nuevo por una gran razón. Pocos saben que Porfirio Díaz alteró la arquitectura del Castillo de Chapultepec: estas fueron las modificaciones.Pocos saben que Porfirio Díaz alteró la arquitectura del Castillo de Chapultepec: estas fueron las modificaciones.

3 datos curiosos del Ángel de la Independencia que pocos mexicanos conocen|Blog de Historia de Ecos de la Antigüedad

Los datos curiosos del Ángel de la Independencia

1. No es un ángel: La mítica figura que adorna el Paseo de la Reforma no es un ángel. Se trata de Nike, la diosa alada de la victoria de la mitología griega. Sus principales características es que en su mano derecha alza una corona de laurel que representa la victoria de los héroes patrios. Mientras que en la mano izquierda sostiene una cadena rota y simboliza la liberación del pueblo mexicano después de la llegada de los españoles.

2. No es la misma. La CDMX sufrió un fuerte temblor en 1957, lo que causó que el ángel cayera. Se intentó restaurar la escultura, pero los esfuerzos fueron en vano, por lo que se tuvo que hacer desde cero. Esta encomienda cayó en manos de José María Fernández. Finalmente, fue colocada en su lugar el 16 de septiembre de 1958. La cabeza original aún se conserva y se puede apreciar en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.

3. Subir al mirador: El Ángel de la Independencia cuenta con un mirador, al que se puede subir de manera gratuita, aunque para ello deberás solicitar un permiso en las oficinas del Patrimonio Cultural de la Delegación Cuauhtémoc. Para ello deberás tener en mano una identificación oficial y así tener un día y hora para vivir la experiencia.