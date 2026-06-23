Uno de los cambios más representativos que impulsó Porfirio Díaz en el Alcázar del Castillo de Chapultepec fue la creación de una elegante galería decorada con vitrales de estilo europeo. Alrededor de 1900, el entonces presidente ordenó que estas piezas fueran elaboradas en París, una ciudad que sirvió como inspiración constante para sus proyectos de modernización y embellecimiento del país.

Los vitrales fueron realizados con la técnica de emplomado por la compañía francesa Champigneulle Fills y siguen la estética del Art Nouveau, una corriente artística caracterizada por sus formas elegantes y elementos inspirados en la naturaleza. Sus coloridos paneles representan a cinco figuras femeninas de la mitología grecolatina: Pomona, relacionada con los frutos y las cosechas; Flora, símbolo de la primavera y las flores; Hebe, asociada con la juventud y el néctar divino; Diana, diosa de la caza; y Ceres, vinculada con la agricultura y la fertilidad.

De acuerdo con el Museo Nacianal de Historia de México, durante el Porfiriato, el Castillo de Chapultepec dejó de ser únicamente una construcción histórica y se convirtió en una residencia de descanso para la familia presidencial. Como parte del deseo de proyectar una imagen de modernidad y acercamiento al estilo europeo ante visitantes extranjeros, Díaz promovió una serie de renovaciones que transformaron el inmueble en un espacio de lujo y sofisticación.

Entre las modificaciones más importantes estas son las que destacan:

Vitrales parisinos: La galería de vitrales instalada en los niveles superiores del Alcázar fue una de las intervenciones más llamativas del recinto. Estas obras no solo funcionaban como decoración, sino también como una representación del gusto artístico de la época y del interés por incorporar influencias internacionales en la arquitectura mexicana.

Pocos saben que Porfirio Díaz alteró la arquitectura del Castillo de Chapultepec: estas fueron las modificaciones|Pinterest

Avances tecnológicos dentro del castillo: El inmueble también incorporó elementos modernos para esos años, como elevadores que facilitaban el acceso de los visitantes. Entre ellos destacó un sistema hidroeléctrico, cuya maquinaria aún se conserva como testimonio de la innovación tecnológica que llegó al castillo durante esa etapa.

El inmueble también incorporó elementos modernos para esos años, como elevadores que facilitaban el acceso de los visitantes. Entre ellos destacó un sistema hidroeléctrico, cuya maquinaria aún se conserva como testimonio de la innovación tecnológica que llegó al castillo durante esa etapa. Un espacio dedicado al entretenimiento. Otra de las novedades fue la instalación de una sala de boliche, una actividad que comenzaba a ganar popularidad entre los sectores más privilegiados de la sociedad. Este lugar tiene un valor especial dentro de la historia del país, ya que ahí se realizó una de las primeras exhibiciones cinematográficas en México en 1896.

Castillo de Chapultepec|Pinterest

Además de renovar el interior del Castillo de Chapultepec, Porfirio Díaz también intervino en los alrededores del bosque, donde impulsó la construcción de caminos y lagos artificiales con la intención de crear un espacio de recreación para los habitantes de la ciudad.

Estas transformaciones reflejan una época en la que la arquitectura, el arte y la tecnología fueron utilizados para representar una idea de progreso y modernidad, dejando en el castillo algunos de los elementos más emblemáticos del periodo porfiriano.