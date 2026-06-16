Este es el estadio más grande del mundo

El concepto de estadio a nivel mundial ha vivido una transformación total, donde la experiencia no radica en un sitio cómo para ver el partido, sino en un complejo total donde intervienen negocios de distintas índoles. Por ello, la arquitectura se vuelve un tema totalmente particular y así luce el recinto más grande del mundo… que no se utiliza para jugar al futbol.

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¿Cuál es el estadio más grande del mundo?

Como es notorio en estos momentos de Copa del Mundo, la fiebre por los datos especiales es algo que la gente gusta de ver, sin embargo el estadio más grande del mundo no está hecho para el futbol, sino para el cricket y se encuentra en India. Este recinto se hace llamar el Narendra Modi Stadium, el cual recibe 132, 000 espectadores… por ello se le considera el más grande del planeta.

Y la estructura y tecnología que conforman al inmueble tiene un sistema de iluminación LED que prácticamente es 360, tiene un sistema de drenaje de alta tecnología que puede eliminar hasta 75 mm de lluvia en media hora con lluvia torrencial, tiene un sistema de audio que prácticamente hace nítido el sonido a todos los que van a disfrutar del evento deportivo, etcétera.

Incluso, hablando de ámbitos que probablemente pasan desapercibidos, tiene tecnología antisísmica, pues está en medio de una zona con esas características. El estadio incorpora un techo de membrana ultraligera tensa y una estructura superior separada del tazón de concreto donde se sientan los espectadores. Con eso, disminuyendo notablemente ante el riesgo de un infortunio natural como lo es un sismo.

¿Cuáles son los recintos que conforman el top3 de estadio más grande del mundo?

Aunque algunos listados ignoran el Narendra Modi Stadium (probablemente porque no es para futbol), sí es el que más gente puede recibir. Y la realidad es que el segundo del top3 también cuesta trabajo de concebir, pues es un país al que cuesta mucho trabajo ingresar.