Este es el hotel más grande del mundo

En el mundo de la hotelería existen ofertas extravagantes que incluyen grandes estructuras, decorados de primer nivel o una arquitectura escandalosamente inmensa. Ante eso, aunque muchos creerían que el hotel más grande del mundo estaría en países europeos o en Estados Unidos, este se encuentra en Malasia. Conoce los datos de este portento arquitectónico digno de película.

¿Cómo es el hotel más grande del mundo?

El First World Hotel no es el más laureado del mundo, pues solamente cuenta con 3 estrellas en su catalogación, pero está en lo alto de una montaña en Malasia. Dicho esto, se entiende que no es sinónimo de lujo, pero es totalmente reconocible donde se incluye un Récord Guinness que lo avala. Según lo informado recientemente, opera con 7351 habitaciones y hoy se organiza en tres torres.

El registro que lo avala como el hotel más grande del mundo llegó en 2015 y desde ahí nadie se lo ha quitado, pues realmente surgió como un proyecto conjunto que lo pensó básicamente como una pequeña ciudad. Allí dentro existen tiendas, restaurantes, un parque de diversiones y un centro de convenciones… todo bajo techo.

El proyecto nació en 1960 y se pensó como un resort en la montaña. Como tal, se tiene el concepto de alojar en masa y por esos detalles tan particulares, cada vez llegan más personas al complejo que resulta fascinante para muchos. Todo esto sostenido por una atención prácticamente realizada por la tecnología.

#firstworldhotelgenting #malasia ♬ sonido original - Lugares Increíbles @lugaresincreiblesdlmundo First World Hotel Genting, en Malasia, es uno de los hoteles más grandes del mundo: miles de habitaciones, fachada arcoíris y un complejo entero conectado con casinos, centros comerciales y parques de diversiones en las montañas de Genting Highlands. Un hotel que parece un juguete gigante… hasta que entras. #hotel

¿Cuáles alojamientos completan el top3 de hotel más grande del mundo?

Aunque hay algunos de los hoteles que tienen cierto nivel de impacto por la inmensidad de sus proyectos, siguen detrás el First World Hotel. Sin embargo, así se conforma el top3.