¡Es oficial! Las Chicas Superpoderosas regresarán al cine con una nueva película tras casi 25 años

Por fin podremos ver el regreso de Bombón, Burbuja y Bellota a la pantalla grande. Durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026, Warner Bros. Pictures Animation confirmó oficialmente que una nueva película de Las Chicas Superpoderosas ya está en desarrollo. Este filme llega luego de 25 años de no estrenar ni una sola cinta en la pantalla grande, algo que llama por completo la atención de los fans.

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¿Qué se sabe de la nueva película de Las Chicas Superpoderosas?

No revelaron grandes detalles junto al anuncio de la película, pues Warner Bros. Ha decidido mantener temporalmente los detalles bajo llave. Esto significa que todavía no hay una fecha de estreno, ni detalles sobre la trama ni el estilo de animación que utilizará la película. Otra cosa que se desconoce es si la historia de esta película estará ligada al reboot que se encontraba en desarrollo.

¿Por qué este anuncio emociona tanto a los fans?

Las Chicas Superpoderosas son y siguen siendo una de las caricaturas más exitosas en la historia de Cartoon Network desde su estreno en 1998. La serie conquistó a los niños de aquella época con su mezcla de acción, humor y personajes inolvidables. Desde su salida generó videojuegos, mercancía, especiales de televisión, los cuales continuaron expandiendo la cantidad de fans y seguidores de la serie animada, incluso décadas después.

La película de 2002 no tuvo el éxito esperado

Puede que no lo recuerdes, pero la caricatura ya había tenido un intento de película en el año 2002. Sin embargo, esta pieza no fue el éxito esperado, pues ni siquiera logró recuperar la inversión.

Los intentos fallidos de revivir la franquicia

Desde entonces, Warner ha intentado una y otra vez devolverles la gloria a Las Chicas Superpoderosas. Uno de los casos más recientes fue una adaptación live-action que terminó siendo cancelada después de que su episodio piloto recibiera críticas negativas durante las pruebas internas.

¿Finalmente conseguirán crear la película perfecta para las chicas?