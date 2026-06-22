House of The Dragon: ¿quiénes mueren en la Batalla del Gaznate, primer capítulo de la temporada 3? Lista completa de personajes

La temporada 3 de House of The Dragon es una de las más esperadas de esta continuación del universo de George R.R. Martin, sobre todo después del sabor agridulce que dejó la segunda, dejándonos a todos con expectativas altas para que se cumplieran en estos nuevos capítulos. El domingo 21 de junio tuvimos la oportunidad de ver el primer capítulo, en donde se llevó a cabo la tan esperada Batalla del Gaznate, la cual dejó varias heridas de las que no nos podremos recobrar.

Entre momentos llenos de tensión, una intensa pelea y la incertidumbre al por mayor, tuvimos que soportar la muerte de varios personajes en este primer capítulo, lo cual confirma lo que se había estado diciendo: será la entrega más sangrienta de House of the Dragon. Y a partir de aquí no está de más advertirte que se avecinan spoilers , así que más vale que procedas con mucha precaución.

Todos los personajes que murieron en House of the Dragon Temporada 3 Capítulo 1

Varias fueron las bajas de personajes que tuvimos en la primera entrega, algunos dolieron más que otros, y esta es la lista definitiva de las muertes en HOTD temporada 3, capítulo 1:

Jason Lannister

Jason Lannister muere a manos del ejército de los Stark, quienes se unen a Daemon para jurarle lealtad a la reina dragón, y mientras esto sucede la cabeza de Jason Lannister es arrojada a los pies del Targaryen.

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Tyland Lannister

Tyland viaja en el mismo barco que Sharako Lohar, ambos involucrados en la Batalla del Gaznate, y él es arrojado por la borda al barco tener que perder peso mientras están en una persecución por la cabeza de Corlys Velaryon. Aunque muchos especulan que este pudo haber sobrevivido a ahogarse en las aguas, no hay algo que confirme tal teoría.

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Jace Velaryon

Jace Velaryon podría considerarse la muerte más terrible y la que más dolor causó en este primer capítulo, muriendo en la Batalla del Gaznate luego de recibir diferentes flechas mientras intenta salir del agua al ser derribado junto con su dragón, Vermax.

Sharako Lohar

Sharako Lohar, después de aventar por la borda al Lannister, se enfrenta contra la tripulación de Corlys Velaryon, y luego de arrojar a éste al agua se ve cara a cara con su hijo: Alyn Velaryon, quien termina por quitarle la vida durante un fuerte enfrentamiento cara a cara.

|HBO Max

¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo capítulo de la temporada 3 de House of the Dragon?

El próximo capítulo de House of The Dragon llega a HBO Max este domingo 29 de junio, estrenándose a las 7:00 p.m. hora del centro de México. Y si la temporada empezó con todo, el avance del segundo episodio parece prometer aún más de lo que ya tuvimos: guerra, sangre, y muchas ganas de venganza.