Los mejores memes del capítulo 1 de la temporada 3 de House of the Dragon

Se ha estrenado el primer episodio de la temporada 3 de House of the Dragon y llegó cumpliendo todas esas promesas que hizo HBO a los fans: mucha acción, más guerra y más caos en Westeros. Uno de los momentos más comentados, obviamente, fue la Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet), pues era uno de los momentos más esperados, pero como siempre, en las redes sociales, este y otros momentos épicos de la serie terminaron convirtiéndose en memes y hoy traemos los mejores para ti.

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Los mejores memes del estreno de la tercera temporada de House of the Dragon

Los fanáticos en redes sociales, cuando sale un nuevo capítulo de su serie favorita, se fijan en cada detalle y no se les escapa nada.

Una escena que dejó a todos con la boca abierta fue el polémico momento en el que Alicent y Aemond se dan un beso. Esta secuencia provocó sorpresa, incomodidad y una enorme cantidad de bromas y comentarios en redes sociales.

AEMOND JUST KISSED HIS MOM ALICENT?!

I had to rewind three times because there’s no way my eyes just witnessed that. House of the Dragon keeps finding new ways to leave me absolutely speechless.#HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/iNzMS3suj6 — sanmeyo (@oyemnassxo) June 22, 2026

Todos los fans perdieron la cabeza con lo sucedido; llevaban tanto tiempo esperando el estreno y cuando por fin llega a la televisión, muchos aseguraron que les hubiera gustado sacarse los ojos después del trauma.

“I’m so glad House of the Dragon is back”



60 minutes later: pic.twitter.com/aCQ6ov4K1q — Shane B (@strait_vibinn) June 22, 2026

Muchos rogaban que hubiera acción en cada uno de los episodios de esta nueva temporada, pero algunos ya no pueden más y solo es el primer capítulo.

Yo después de ese episodio de House of the Dragon… pic.twitter.com/FaRP6yzvaZ — ana⁴⁴ (@anapau_villa) June 22, 2026

Otra de las cosas que llamó mucho la atención fue la presencia de los dragones dentro de la batalla.

Alternate title for House of the Dragon Season 3: Episode 1:



“How NOT to Train Your Dragon” pic.twitter.com/OthsbdFJf4 — Jonathan Koan (@JonathanKoan) June 22, 2026

Y prepárate, porque si no has visto el episodio, puede que uno que otro meme te haga un doloroso spoiler, el cual no vas a poder soportar, así que estás advertido.

Pero no todos los memes tienen que ver con la trama de la serie; algunos fans sintieron que fue complicado ver, pero no imposible, el estreno en plena Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Me getting occupied by the World Cup and House of the Dragon at the exact same time: pic.twitter.com/plt1hQuu4J — Jiggy ✞ (@nogojiggy) June 21, 2026

Otra alerta de spoiler: aquí te dejamos en una imagen el resumen del primer capítulo de House of the Dragon.

house of the dragon s3 ep1 out of context: #hotd pic.twitter.com/e6BtlywyCH — em 🕸️ | hotd spoilers (@freenkysimp) June 22, 2026

Mientras algunos personajes lo dieron todo, otros se quedaron cortos y se ganaron el desprecio del público.

Algunos piensan que la solución sería simple: dejar que una mujer tome el control. Sin embargo, todo parece indicar que los personajes prefieren perder a todos los dragones antes de tomar esa decisión.