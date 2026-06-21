3 series de streaming para maratonear en familia este Día del Padre

¿Aún no tienes plan para el Día del Padre? No te preocupes. Más allá de las reservaciones en lugares costosos, celebrar a papá se trata de compartir momentos especiales. Si tu papá es de los que disfrutan un buen domingo de flojera, snacks y televisión, ve preparando las palomitas porque aquí te compartimos 3 series que están disponibles en streaming, ideales para maratonear en familia y celebrar a papá relajándose al máximo. ¡Toma nota!

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Día del Padre 2026: 3 series de streaming ideales para maratonear

Desde historias de fantasía hasta episodios que los harán morir de risa. A continuación, 3 series en streaming para maratonear en familia este Día del Padre:

Ted Lasso

¿Dónde ver? Disney+

Si lo que buscas es una historia que los haga reír y les saque una que otra lágrima, Ted Lasso es la opción ideal. La serie sigue la historia de un entrenador de fútbol americano universitario que es elegido para dirigir un equipo de fútbol en la Premier League. ¡Perfecta para ver esta justa veraniega!

Severance

¿Dónde ver? Apple TV+

Severance es una gran opción para todo aquel papá que le gusta mantenerse pegado al asiento, intentando resolver misterios. Este thriller psicológico cuenta la historia de los empleados de una misteriosa empresa de biotecnología que se someten a un procedimiento para separar la conciencia y dividir sus recuerdos a través de un implante cerebral.

House of the Dragon

¿Dónde ver? HBO

¡Drama familiar en su máximo esplendor! House of the Dragon es la opción perfecta para aquellos que aman las batallas épicas, los dragones y las intrigas. Esta serie está basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin y se enfoca en la guerra civil de la “Danza de los Dragones”, 200 años antes de los eventos vistos en Game of Thrones. ¿Lo mejor de todo? ¡Este domingo se estrena la tercera temporada!

Ya no hay pretexto para quedarse sin plan este Día del Padre. Ya sea que elijan las historias de dragones o se decanten por los balones, este fin de semana se celebra en familia. Así que vayan preparando las botanas y disfruten de este día como se debe.