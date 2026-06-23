Cartelera COMPLETA de películas para ver EN VIVO previo al Chequia vs. México en Azteca 7

Estamos a pocos días de vivir una de las adrenalinas más grandes debido a que este próximo miércoles 24 de junio México se enfrentará en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra la Selección de Chequia. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos un plan perfecto previo a este momento; un maratón con las mejores películas ya que serán cinco entregras de La Era de Hielo. Lo mejor de todo es que las podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Chequia vs. México en Azteca 7: ¿Qué películas se transmitirán previo al partido?

Azteca 7 cuenta con la mejor programación de entretenimiento por lo que este próximo miércoles 24 de junio no es la excepción y tendrás las películas perfectas para que toda la familia; grandes y chicos disfruten a través de la mejor señal televisiva.

La Era de Hielo 1

Esta cinta estrenada en 2002 sigue la historia de Manny, un mamut muy gruñón que junto a Sid; un perezoso con una personalidad única y Diego; un temible tigre dientes de sable se embarcarán en una gran aventura para devolver un bebé humano a su verdadera familia. La cinta aborda valores como amistad y trabajo en equipo.

La Era de Hielo 1 |Crédito: Buena Vista International

La Era de Hielo 2

Esta película tiene como protagonistas a Manny, Sid y Diego. Sin embargo, en esta ocasión se embarcarán en una aventura de supervivencia ya que descubrirán que se encuentran ante una amenaza de descongelamiento. Esta cinta contará con la presencia de Ellie, una mamut que será un nuevo personaje.

La Era de Hielo 2|Crédito: Buena Vista International



La Era de Hielo 3

En esta película todos los personajes experimentan cambios en su vida personal y emociones; Manny y Ellie y esperan a su primer hijo; hecho que hace sentir ansioso a Manny. Por otro lado, Diego experimenta una crisis de identidad al sentir que pierde un instinto de su especie. Por su parte, Sid se siente alejado de todos por lo que toma medidas muy específicas para no sentirse solo.

La Era de Hielo 3|Crédito: Buena Vista International

La Era de Hielo 4

Esta película retrata la historia de cómo la ardilla dientes de sable Scrat deja solos a Manny, Sid y Diego en un iceberg, lo que los pone en una situación vulnerable en donde tendrán que enfrentarse contra un grupo peligroso de piratas.

La Era de Hielo 4|Crédito: Buena Vista International

La Era de Hielo 5

Esta quinta entrega cuenta con un elemento muy especial; el escenario de un espacio ya que Scrat activará una nave espacial congelada lo que ocasionará que la Tierra esté en peligro por lo que los personajes deberán hacer todo por no extinguirse.