Qué significan los extraños símbolos ocultos en la fachada de la Biblioteca Central de la UNAM

La fachada de la Biblioteca Central de la UNAM es una de las obras de arte más importantes del país, pero pocos saben que cada figura, color y símbolo tiene un significado. Lejos de esconder mensajes esotéricos o misteriosos, el enorme mural Representación histórica de la cultura, creado por Juan O'Gorman entre 1950 y 1953, cuenta la historia de México a través de cuatro muros que pueden leerse como un gran libro de piedra.

Este es el significado de los extraños símbolos en la fachada de la biblioteca de la UNAM

Cada lado del edificio representa una etapa distinta del país y reúne cientos de elementos inspirados en la historia, la ciencia, la religión y la identidad nacional. Este es su significado, según Gceta UNAM:



El muro norte: el legado del México prehispánico. Orientado hacia la Facultad de Filosofía y Letras, este muro está dedicado al mundo prehispánico. En él aparecen representaciones de la cosmovisión mexica, donde la vida y la muerte forman un mismo ciclo. Entre los símbolos más llamativos destacan Quetzalcóatl, diferentes dioses mexicas, corrientes de agua adornadas con glifos y los jeroglíficos que identificaban a las antiguas ciudades del Valle de México. También se representa la fundación de México-Tenochtitlán, uno de los episodios más importantes de la historia nacional. El muro sur: el encuentro entre dos culturas. Frente a Rectoría, el muro sur narra la época colonial y el profundo cambio que vivió el territorio tras la llegada de los españoles. Aquí pueden observarse el águila bicéfala de la dinastía de los Habsburgo, los escudos de Hernán Cortés, referencias al sistema heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico y un templo cristiano construido sobre una pirámide prehispánica. Todos estos elementos simbolizan el mestizaje cultural, el intercambio de conocimientos y el sincretismo religioso que marcó el nacimiento del México virreinal.

El muro oriente: la lucha por un país más justo. El lado que mira hacia Las Islas representa el México contemporáneo y las transformaciones sociales del siglo XX.

El mural incorpora escenas relacionadas con la Revolución Mexicana, así como símbolos del movimiento campesino encabezado por Emiliano Zapata, trabajadores, obreros y la bandera nacional. El mensaje principal es la búsqueda constante de justicia social, igualdad y mejores condiciones para el pueblo mexicano. El muro poniente: la educación como motor del futuro. El muro que da hacia Avenida Insurgentes está dedicado a la Universidad y al desarrollo científico del país. En él aparecen el escudo de la UNAM, un átomo como símbolo del conocimiento científico y diversos elementos que representan el avance tecnológico y educativo. O'Gorman quiso mostrar que el progreso de México depende del conocimiento, la investigación y la formación de nuevas generaciones.

Un mural hecho con piedras de todo México

Uno de los aspectos más sorprendentes de la obra es que no fue pintada. De acuerdo con México Desconocido, para garantizar que resistiera el paso de las décadas sin perder intensidad, Juan O'Gorman utilizó un gigantesco mosaico elaborado con más de 150 variedades de piedras naturales recolectadas en distintas regiones del país.

Qué significan los extraños símbolos ocultos en la fachada de la Biblioteca Central de la UNAM|Canva

Gracias a esta técnica, los colores conservan gran parte de su fuerza original y la fachada continúa siendo uno de los murales más impresionantes de México, además de un símbolo de la arquitectura y la identidad cultural de la UNAM.

