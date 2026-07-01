Calendario COMPLETO y OFICIAL de capítulos de estreno de X-Men 97, temporada 2

Fue hace dos años cuando vimos el estreno de X-Men 97, la serie animada de Disney+ que trae a nosotros uno de los cómics más aclamados de estos mutantes, la cuál con apenas 10 capítulos dejó un gran impacto dentro de los fans de Marvel y de los superhéroes por la gran manera de adaptar esta historia con personajes icónicos que nos han acompañado por décadas.

Aunque la serie pasó por un gran periodo de incertidumbre tras el despido de Beau DeMayo, el creador y guionista de la primera temporada, todo parecía indicar que el proyecto se podía caer, pero este 2026, la serie ha regresado y promete estar a la altura de la primera entrega.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de X-Men 97’?

Si viste la primera temporada y los avances de esta segunda, sabrás el momento en que se encuentran los mutantes tras los eventos de Genosha y la relación que han tenido entre los mutantes tras el regreso de el Profesor X, Magnus, Rogue, así como el arco de Cyclops, Jean Grey, Madelyne Pryor, Wolverine y la partida de Gambito.

Uno de los puntos importantes de esta temporada es que se contará con la presencia de uno de los mutantes más temidos de todos: En Sabah Nur, mejor conocido como Apocalypse, a quien enfrentarán a través de las eras, por lo que podremos ver los siguientes capítulos:



Days of the Future Past (Episodio 1) - 1 de julio.

(Episodio 1) - 1 de julio. A Force to be Reckoned With (Episodio 2) - 1 de julio.

(Episodio 2) - 1 de julio. Rise of Apocalypse, Parte I (Episodio 3) - 1 de julio.

(Episodio 3) - 1 de julio. Rise of Apocalypse, Parte II (Episodio 4) - 7 de julio.

(Episodio 4) - 7 de julio. Weapon X, Lies, and DVDs (Episodio 5) - 15 de julio.

(Episodio 5) - 15 de julio. Danger.exe (Episodio 6) - 22 de julio.

(Episodio 6) - 22 de julio. Strange Land, Savage Heart (Episodio 7) - 29 de julio.

(Episodio 7) - 29 de julio. The Dead Man's Hand (Episodio 8) - 5 de agosto.

(Episodio 8) - 5 de agosto. Survival of the Fittest (Episodio 9) - 12 de agosto.

Previously on X-Men '97...



Stream Marvel Animation's #XMen97 Season 2 July 1, only on Disney+! pic.twitter.com/sT7Ea3Kdge — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 29, 2026

¿Habrá tercera temporada de X-Men 97'?

Para buenas noticias de todos los fans de Marvel y de los X-Men la tercera temporada ya está confirmada e incluso se habla de que podría haber una entrega por año, dejando ver la ambición detrás de este proyecto que ha retomado uno de los cómics más queridos de todos los tiempos.