¿Dwayne Johnson confirmó Moana 3? Esto es lo que realmente se sabe tras la premier del live-action

En las últimas horas los fans de la franquicia Moana han invadido las redes sociales con comentarios positivos luego de que el actor Dwayne Johnson revelara durante la premier mundial de la adaptación live-action que ya hay un proyecto para ir desarrollando Moana 3.

Durante la alfombra roja que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, Johnson expresó que la nueva entrega animada dará continuidad a la historia de la joven navegante. Aunque el estudio todavía no ha revelado una fecha de estreno ni detalles de la trama, el actor aseguro que el proyecto ya está en marcha y adelantó que la próxima aventura explorará nuevas leyendas, desafíos y responsabilidades.

¿Por qué Dwayne Johnson reveló que habrá Moana 3?

Durante la premiere mundial el actor fue cuestionado sobre si ya se estaba trabajando en la tercera entrega, por lo que inmediatamente reveló que sí: “La respuesta a la pregunta es sí. Hemos hablado sobre Moana 3. Sí", aunque especificó que por el momento toda la atención está en el proyecto live-action por lo que se tendría que esperar para hablar concretamente de una tercera parte.

Aunque el actor pidió tener calma, también reveló que para este proyecto de Moana 3 ya suenan algunos nombres que podrían ser los encargados de escribir la historia, entre ellos destacan: Jared Bush y dane Ledoux Miller, guionistas que están familiarizados con el título: “ellos son increíbles. Sí ellos escribirían Moana 3”, reveló el actor que interpreta a Maui.

¿Cómo se vivió la alfombra roja del Live-action de Moana?

La premier mundial en Río de Janeiro reunió a miles de seguidores e invitados especiales y parte del elenco. Dwayne Johnson fue uno de los grandes protagonistas de la noche al desfilar por la alfombra roja junto al elenco encabezado por Catherine Laga’aia, el momento más comentado llegó cuando el actor reveló que Moana 3 ya está en desarrollo, provocando una ovación, recordemos que Moana llegará a los cines el 10 de julio de 2026.