Los 5 récords más impresionantes que ha roto la película de KPop Demon Hunters en su primer aniversario
Ya ha pasado un año del estreno de Kpop Demon Hunters y la película todavía sigue dando de qué hablar...
A poco más de un año del estreno de la película de KPop Demon Hunters, pareciera que la manera en que vemos películas ha cambiado completamente, pues cabe recordar que esta producción llegó directamente a streaming y con ello, una nueva manera de ver contenidos, tomando en cuenta el peso que estas plataformas han tomado en los últimos años.
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Fue el pasado 20 de junio cuando el mundo vio por primera vez la película de KPop Demon Hunters, también conocida como “Las Guerreras del K-Pop”, donde la agrupación de K-Pop HUNTR/X conformada por Rumi, Mira y Zoey salvan al mundo de los demonios con su música y un poco más, dejando una gran historia que ha roto todo tipo de récords que parecían imposibles.
¿Qué récords ha roto la película de KPop Demon Hunters?
Si hay algo donde la película de “La Guerreras K-Pop” se ha destacado es en su dominio tanto visual como sonoramente, rompiendo una gran cantidad de récords que parecían poco probables tales como:
- La película más vista: A día de hoy, Las Guerras K-Pop se ha convertido en la película más vista en toda la historia de la plataforma de streaming también conocida como “gigante rojo”, donde se estrenó de manera exclusiva.
- Más de un año en el top: Tras más de un año se ha mantenido de manera consecutiva en el top 10 de contenidos vistos dentro de dicha plataforma.
- Atrae nueva audiencia: Ha atraído a más audiencia tras su estreno, por lo general después de la quinta semana en que un contenido se estrena, estas comienzan a perder vistas, con esta película fue completamente al revés, pues creció su exposición.
- La película más vista en el cine: Aunque primeramente llegó a streaming, cuando se estrenó la versión “sing-along” en cines, esta también fue la película más vista, demostrando su dominio en ambos formatos.
- Record Billboard Hot 100: HUNTR/X se ha convertido en la primera banda sonora de una película en posicionar cuatro canciones al mismo tiempo dentro de la lista del Top 10 de popularidad de Billboard.