Los 5 récords más impresionantes que ha roto la película de KPop Demon Hunters en su primer aniversario

A poco más de un año del estreno de la película de KPop Demon Hunters, pareciera que la manera en que vemos películas ha cambiado completamente, pues cabe recordar que esta producción llegó directamente a streaming y con ello, una nueva manera de ver contenidos, tomando en cuenta el peso que estas plataformas han tomado en los últimos años.

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Fue el pasado 20 de junio cuando el mundo vio por primera vez la película de KPop Demon Hunters, también conocida como “Las Guerreras del K-Pop”, donde la agrupación de K-Pop HUNTR/X conformada por Rumi, Mira y Zoey salvan al mundo de los demonios con su música y un poco más, dejando una gran historia que ha roto todo tipo de récords que parecían imposibles.

¿Qué récords ha roto la película de KPop Demon Hunters?

Si hay algo donde la película de “La Guerreras K-Pop” se ha destacado es en su dominio tanto visual como sonoramente, rompiendo una gran cantidad de récords que parecían poco probables tales como:

