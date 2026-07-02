¡Doble sorpresa! Juego de Gemelas 2 podría estar en desarrollo y con el posible regreso de Lindsay Lohan

En las últimas horas ha comenzado a salir a la luz que Disney prepara el regreso de una de sus películas más queridas: Juego de Gemelas, y es ahora que el rumor comienza a tomar forma, después de que supuestamente se confirmara que Disney se encuentra preparando una secuela del filme, junto con el posible regreso de Lindsay Lohan.

Ahora lee: Camp Rock 3: La verdadera razón por la que Demi Lovato no actúa en la nueva entrega

¿Qué se sabe sobre el supuesto regreso de Juego de Gemelas?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Lisa Ann Walter, quien dio vida a Chessy, niñera de una de las gemelas, declaró durante una entrevista que recibió una supuesta oferta para regresar en su papel luego de "Gemelas 2". No obstante, aseguro que, aunque no se ha confirmado nada de manera oficial, declaró su entusiasmo por retomar el entrañable personaje. Es importante señalar que la noticia ha comenzado a tomar relevancia después del éxito de partes "2" como "El Diablo viste a la moda".

¿Qué se sabe sobre el regreso de Lindsay Lohan?

De concretarse la secuela de una de las películas infantiles más relevantes de Disney, se esperaría que Lindsay Lohan regresara al proyecto, esto debido a las palabras brindadas por Lisa Ann Walter. Durante, quien reveló que supuestamente habría recibido la propuesta de regresar al proyecto.

¿Por qué fue tan relevante la película Juego de Gemelas?

El filme de Disney "Juego de gemelas", también conocida como "Tú a Boston y yo a California" en España, es una popular película de comedia estadounidense estrenada en 1998 bajo la producción de Disney. La trama sigue la historia de un par de gemelas idénticas (Lindsay Lohan), quienes, tras separarse al nacer, se reencuentran por casualidad en un campamento de verano, donde deciden cambiar de lugar para reunir a su familia.

"Juego de Gemelas" fue dirigida por Nancy Meyers y contó con el papel protagónico de Lindsay Lohan, quien interpretó el doble papel de las gemelas Hallie Parker y Annie James, además de la participación de Dennis Quaid (Nick Parker), Natasha Richardson (Elizabeth James), Elaine Hendrix (Meredith Blake), Lisa Ann Walter (Chessy), Simon Kunz (Martin), Polly Holliday (Marva Kulp Sr.), Maggie Wheeler (Marva Kulp Jr.) y Ronnie Stevens (Abuelo Charles).