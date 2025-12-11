La MEJOR posada del año es en México: conciertos de Dua Lipa, Blink-182 y más…

Una vez más.. ¡México supera la IA! Este año, las posadas navideñas traen mejor line-up que cualquier festival de música que se haya presentado en el país, pero sólo unos cuantos podrán tener acceso al evento. Se trata de la ya envidiable fiesta de fin de año de “Power Home Remodeling”, celebrada en el Hotel Moon Palace The Grand en Cancún, Quintana Roo, que traerá a artistas como Dua Lipa y Blink 182.

El evento, que corre bajo el nombre de “Quest by Power Home Remodeling”, ofrece toda una semana de shows en vivo para sus empleados, acompañantes y empresarios, como agradecimiento por su arduo trabajo. Este año, el “line-up” de la posada incluye a nada más y nada menos que a Dua Lipa. La superestrella británica ofrecerá un concierto privado este viernes, 12 de diciembre, tras su exitosa serie de conciertos en México , en el estadio GNP Seguros, hace tan sólo una semana.

🇲🇽 | Dua Lipa se presentará en un show privado este viernes 12 en Cancún, México. pic.twitter.com/kfSjjEeq3p — Dua Lipa México (@dualipamexico) December 11, 2025

Dua Lipa, Blink-182, Kings of Leon y más… ¡Este es el line-up de la MEJOR posada en México!

Si bien Dua Lipa es de las figuras que más llaman la atención, el line-up está compuesto por estrellas de primer nivel, incluidas Kings of Leon, Rüfüs Du Sol, Sofi Tukker, Shaboozey y, por supuesto, Blink-182. De hecho, la agrupación liderada por Mark Hoppus fue de las primeras en presentarse en el evento. Así se vivió parte de su presentación, según videos compartidos en redes sociales por asistentes:

¡blink - 182 se presentó en Cancún!



La "posada" más envidiada de cada año lo hizo de nuevo. Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker inauguraron las noches de fiesta en el Hotel Moon Palace.



Los rumores cuentan que Dua Lipa cerrará los festejos el 12 de Diciembre. pic.twitter.com/4XecxCNNOv — Vívelo Cancún (@ViveloCancun) December 11, 2025

¿Qué otros artistas se han presentado en el evento privado?

Esta no es la primera vez que la empresa se hace viral por celebrar su fiesta de fin de año en México. En ediciones pasadas, se ha contado con la presencia de artistas como Weezer, Post Malone y Wiz Khalifa, por mencionar algunos. Además, los shows en vivo no son lo único que ofrece este codiciado evento, pues los colaboradores pueden disfrutar de toda una serie de actividades recreativas en un ambiente de LUJO.

Así reaccionaron las redes sociales a la presentación de Dua Lipa en Cancún

Como era de esperarse, la alineación del evento se hizo viral, por lo que las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Entre las más populares, destacan decenas de comentarios de usuarios preguntando cómo mandar su CV para ser parte de tan emblemática fiesta en los próximos años. Y es que… ¡quién no querría ser parte de un evento privado con la mismísima Dua Lipa!