Así reaccionó Luis Miguel al cover de ‘Bésame Mucho’ de Dua Lipa en concierto de CDMX

Durante su concierto en CDMX, Dua Lipa sorprendió al público al interpretar ‘Bésame Mucho’, uno de los clásicos más emblemáticos de la música latina. La elección no pasó desapercibida y, pronto, la reacción de Luis Miguel tampoco tardó en llegar, volviéndose tema obligado entre los fans, generando curiosidad y conversación en redes sociales.

El llamado "Sol de México" no se hizo esperar y mostró su emoción por la particular elección de su canción por parte de la famosa cantante británica. En su cuenta oficial de X, el cantante mexicano publicó un montaje de ambos con imágenes, para reflejar la buena relación que hay entre ellos.

La edición, que se viralizó rápidamente, combina fotos separadas de cada artista, sin que aparezcan interactuando, pero su simple presencia en un mismo montaje fue suficiente para desatar rumores y reacciones en las redes sociales.

Así fue la interpretación de 'Bésame Mucho' por Dua Lipa

La elección de "Bésame mucho" como homenaje a Luis Miguel no pasó inadvertida para el público mexicano, que de inmediato celebró el gesto y lo convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El momento quedó grabado por miles de fanáticos en redes sociales, incluso antes de que finalizara el show. Videos del fragmento se multiplicaron en TikTok y X, donde usuarios destacaron el gesto hacia México, como está haciendo la artista en todos los países latinoamericanos donde se presentó hasta el momento.

Dua Lipa cantando “Bésame Mucho” la versión de Luis Miguel, en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/jxntCYKkPl — Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025

Dua Lipa abrió una taquería en CDMX

La popular cantante abrió una tienda temática "La Dua" por tiempo limitado en Ciudad de México en el marco de su gira "Radical Optimism", que realiza en el Estadio GNP durante esta semana.

El local se encuentra específicamente en Avenida Michoacán 93, casi esquina con Atlixco, en la Colonia Condesa, y los boletos para acceder se vendieron tan rápidamente entre sus seguidores que ya se agotaron.

El horario de servicio que tendrá este particular negocio será de 12:00 a 00:00, y funcionará al mismo periodo de las presentaciones de Dua Lipa, es decir, hasta el viernes 5 de diciembre.