¡Encontronazo! Avión Presidencial vs. Contracara, te decimos lo que no sabías.

Este Sábado Apantallante te mantendremos al filo del asiento, con una de estas dos películas, y para que elijas la mejor, aquí te contamos lo que no sabías sobre “Avión Presidencial” y “Contracara”.

Te damos razones para elegir a la mejor película, con estas curiosidades sobre estos dos grandes producciones de Hollywood, para que votes y disfrute de tu favorita.



Avión Presidencial

¿Qué se necesita para hacer una épica película de acción? Por supuesto, a Harrison Ford, ya que, convirtió un papel convencional en algo verdaderamente electrizante.

Y sin duda esta es una de las cintas más emocionantes de acción y suspenso, así que, aquí te dejamos algunos datos que no conocías.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump hizo un comentario sobre el gran desempeño de Harrison Ford como presidente, y el actor fue cuestionado al respecto, y no temió en responder concretamente: “No es así en la vida real, es sólo una película, ¿pero cómo habrías de saberlo tú?”.

También, este papel como el presidente James Marshall, le valió a Ford, el título de “El Mejor Presidente Ficticio de Estados Unidos”, ¿nada mal, cierto?

El primero en la lista para convertirse en James Marshall era en realidad Kevin Costner, pero él estaba preparándose para hacer “El Mensajero del Futuro”.

Contracara



Esta cinta es tan épica que reunió a dos de los más grandes de Hollywood, nada más y nada menos que John Travolta y Nicolas Cage, quienes nos entregaron una actuación impecable, en una película que sin duda se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos del cine de acción.

Lo primero que debes saber sobre esta cinta es que para invertir roles, Travolta y Cage decidieron pasar varios días juntos, para conocerse mejor, y lograr así adaptar algunas de las expresiones más naturales del uno y del otro, y claro, para que se mejorara la comunicación.

Para la cinta se pensó en Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger para ser protagonistas de esta película, sin embargo, por compromisos laborales no se pudo concretar esta épica reunión.

Nicolas Cage no dejó su personaje ni un sólo minuto, durante todo el rodaje y verlo era aterrador.

¡Vota por tu película favorita este Sábado Appantallante! Y descubre cuál de estas grandes producciones lega a la pantalla de Azteca 7.