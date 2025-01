Así fue el acuerdo de divorcio entre JLo y Ben Affleck

Después de 20 semanas de espera desde que Jennifer López (JLo) presentó su demanda de divorcio al actor Ben Affleck , finalmente se llegó a un acuerdo formal para dar fin a su matrimonio. La separación oficial será ratificada el 20 de febrero de 2025, poniendo fin a la relación que comenzó en 2023.

¿Cuál fue el acuerdo entre JLo y Ben Affleck?

Según fuentes cercanas a la pareja, los detalles del acuerdo revelan que ambos artistas han decidido mantener los bienes adquiridos individualmente durante su matrimonio. De esta forma, cada uno conservará las propiedades y pertenencias que poseía antes de su unión, lo que asegura que no haya disputas sobre los activos personales de ambos.

En cuanto a la manutención, se estipuló que ni JLo ni Ben Affleck deberán pagar manutención conyugal, dejando claro que ambas partes han acordado no tener ninguna obligación financiera en este sentido.

Otro aspecto importante del acuerdo es que la cantante y actriz regresará a su apellido de soltera, renunciando al apellido de su ex esposo para evitar cualquier vínculo legal o personal con Affleck. Esta decisión busca que el actor no quede relacionado oficialmente con su ex esposa después de la disolución del matrimonio.

Una de las principales incógnitas que ha generado especulación es el futuro de la mansión de 61 millones de dólares que ambos adquirieron en 2023, en Los Ángeles. Aunque existen rumores que sugieren que la propiedad será vendida y que las ganancias se dividirán entre ambos, hasta el momento ni JLo ni Ben Affleck han confirmado nada oficialmente sobre este asunto.