Ben Affleck narra las razones por las que abandonó ‘Batman'; asegura que afectó su vida personal.

Ben Affleck abrió su corazón para confesar públicamente por qué abandonó el papel de Batman y todos los problemas de salud que padeció.

El actor de 47 años mantuvo una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel y ahí señaló los motivos por los que no continuó personificando al Caballero Oscuro.

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Recordemos que Ben Affleck estaba previsto como director y protagonista de la cinta en solitario de The Batman, pero ahora la película será dirigida por Matt Reeves y será el reinicio con Robert Pattinson.

Intenté dirigir una versión y trabajé con un guionista realmente bueno, pero no logré encontrar una versión, no pude descifrarlo. Entonces, era momento de dejar que alguien más se encargara. Tienen gente muy buena

Entre otras razones, en entrevista para 'The New York Times, reconoció que llegó a temer por su salud, luego de que afrontara distintos problemas con su alcoholismo y sus procesos de desintoxicación.

Le mostré a alguien el guion de ‘The Batman’. La respuesta fue: ‘Creo que el guion es bueno. También creo que beberás hasta morir si vuelves a pasar por lo que acabas de pasar’

Ben Affleck mencionó que otro costo personal fue su divorcio con la actriz Jennifer Garner en 2018. De acuerdo con el actor, aún se siente culpable por ello, pero ya superó la vergüenza.

De lo que más me arrepiento en mi vida es de este divorcio

El debut de Ben Affleck con el papel del Caballero Oscuro fue en la cinta Batman vs Superman en 2016, película dirigida por Zack Znyder.

Pese a las críticas, el actor no sucumbió y continuó interpretando al superhéroe con dos cintas más. Affleck regresó en Escuadrón Suicida de David Ayer y más tarde regresaría a interpretar a Bruce Wayne en Liga de la Justicia en 2017, también dirigida por Znyder.

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