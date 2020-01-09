Familia de Mac Miller anuncia que lanzará un disco póstumo con canciones del intérprete.

A través de redes sociales, la familia de Mac Miller anunció en su cuenta de Instagram una sorpresa bastante especial para los fans, ya que sus cercanos se encargarán de lanzar un disco póstumo del intérprete, esto con algunos temas que estaba preparando el cantante estadounidense antes de morir.

El álbum llevará por nombre 'Circles' y se estrenará el próximo 17 de enero, para el proyecto, el rapero estuvo trabajando en 2018 con el productor Jon Brion, información que también fue dada por medio del comunicado.

La noticia fue bastante aceptada por los seguidores de Mac Miller, pues en tan sólo unas horas, la imagen obtuvo más de 1 millón de likes. No obstante, la familia del intérprete optó por desactivar los comentarios y sólo dar a conocer la información.

La repentina muerte de Malcolm James dejó en shock a todos en 2018, ya que su influencia en el mundo de la música fue bastante importante; al principio no se sabían las causas del deceso, posteriormente salió a luz que fue por una sobredosis de cocaína y fentanillo.