Hailey sale en defensa de su esposo Justin Bieber por las burlas que recibió de su enfermedad Lyme.

El día de ayer se dio a conocer que el canadiense Justin Bieber enfrenta una difícil situación en relación a su salud, pues le diagnosticaron la enfermedad de Lyme por lo que ya es medicado para pronto acabar con el padecimiento.

La noticia causó revuelo, pues sus seguidores expresaron algunas condolencias, pero hubo otra parte del público que utilizó la ocasión para hacer unos cuantos comentarios chuscos con los cuales se burlaban de la enfermedad que padece Bieber.

Ante esto, su esposa Hailey Bieber, salió en su defensa y expresó su molestia mediante su cuenta de Twitter en donde invitó a las personas a investigar sobre dicha enfermedad pues se trataba de un tema serio y, a la vez, escuchar las historias de los pacientes que han sufrido de esta.

Para aquellos que intentan minimizar la gravedad de la enfermedad de Lyme. Por favor, investigue y escuche las historias de personas que han sufrido durante años. Burlarse y menospreciar una enfermedad que no entiendes nunca es el camino, todo lo que se necesita es educarte a ti mismo.

Asimismo, agradeció a Yolanda Hadid, Bella Hadid y Gigi Hadid, quienes le brindaron información sobre sobre la enfermedad, pues en un inicio había sido complicado poder diagnosticar el padecimiento de su esposo.

For those who are trying to downplay the severity of Lyme disease. Please do your research and listen to the stories of people who have suffered with it for years. Making fun of and belittling a disease you don’t understand is never the way, all it takes is educating yourself. — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

También agradeció a Avril Lavigne, quien fue víctima de Lyme y que se ha dedicado a brindar más detalles sobre esta enfermedad.

Y envío mucho amor a @AvrilLavigne gracias por todo lo que haces para educar a la gente sobre Lyme. Eres increíble.

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