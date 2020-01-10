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Hailey sale en defensa de su esposo Justin Bieber por las burlas que recibió de su enfermedad Lyme.

La modelo Hailey Bieber salió en su defensa de su esposo el cantante Justin, pues ha recibido burlas desde que anunció el problema que enfrenta por su enfermedad.

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Escrito por: Redacción Azteca 7

El día de ayer se dio a conocer que el canadiense Justin Bieber enfrenta una difícil situación en relación a su salud, pues le diagnosticaron la enfermedad de Lyme por lo que ya es medicado para pronto acabar con el padecimiento.

La noticia causó revuelo, pues sus seguidores expresaron algunas condolencias, pero hubo otra parte del público que utilizó la ocasión para hacer unos cuantos comentarios chuscos con los cuales se burlaban de la enfermedad que padece Bieber.

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#2020 #yummy #jesusisking

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Ante esto, su esposa Hailey Bieber, salió en su defensa y expresó su molestia mediante su cuenta de Twitter en donde invitó a las personas a investigar sobre dicha enfermedad pues se trataba de un tema serio y, a la vez, escuchar las historias de los pacientes que han sufrido de esta.

Para aquellos que intentan minimizar la gravedad de la enfermedad de Lyme. Por favor, investigue y escuche las historias de personas que han sufrido durante años. Burlarse y menospreciar una enfermedad que no entiendes nunca es el camino, todo lo que se necesita es educarte a ti mismo.

Asimismo, agradeció a Yolanda Hadid, Bella Hadid y Gigi Hadid, quienes le brindaron información sobre sobre la enfermedad, pues en un inicio había sido complicado poder diagnosticar el padecimiento de su esposo.

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Happy new year from the Bieber's

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También agradeció a Avril Lavigne, quien fue víctima de Lyme y que se ha dedicado a brindar más detalles sobre esta enfermedad.

Y envío mucho amor a @AvrilLavigne gracias por todo lo que haces para educar a la gente sobre Lyme. Eres increíble.

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Family my lil cuz

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