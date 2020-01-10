Justin Bieber: La vida del cantante canadiense estuvo en peligro tras padecer la enfermedad de Lyme.

Hubo un tiempo en el que Justin Bieber, el famoso canadiense, estuvo fuera del ojo público debido a que se retiró por algunos años, sin embargo, a finales del año pasado volvió a retomar su carrera artística con algunos estrenos. Pero otra vez volvió a sorprender con la noticia de que fue víctima de la enfermedad Lyme.

Se sabía que Bieber cruzaba una complicada situación dentro de su vida, pues durante mucho tiempo luchó con una fuerte depresión de la cual apenas está saliendo con ayuda de su esposa Hailey Baldwin, pero también se señaló que su salud empeoró cuando contrajo dicha enfermedad.

Ante esto, pasó por tratamientos médicos que tardaron en empezar porque los especialistas que lo revisaban no podían lograr diagnosticar la enfermedad que padecía. Fue hasta fin de año que lograron identificar lo que padecía el cantante Justin.

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Aparentemente, este suceso podrá ser visto en ‘Justin Bieber: Seasons’, el nuevo biodocumental del canadiense que será transmitido por la plataforma de YouTube a partir del próximo 27 de enero.

Cabe mencionar que Bieber no ha sido el único famoso que ha contraído esta enfermedad, pues también Bella Hadid, Thalía y Avril Lavigne fueron víctimas, pero, después de llevar un tratamiento adecuado, lograron salir adelante.

Se sabe que esta enfermedad de Lyme se desarrolla a través de una picadura de garrapata, por lo que las personas que llegan a sufrir de esto presentan síntomas como fuertes dolores de cabeza, fatiga crónica y erupciones cutáneas.

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