Los actores de ‘Back To The Future’ se volverán a reunir, ahora para enfrentar la pandemia del coronavirus.

El próximo 11 de mayo por medio del canal de YouTube de Josh Gad, Dr. Emmett y Marty Mcfly se reunirán para vivir una aventura más juntos.

De acuerdo con la profecía, Dr. Emmett y Marty Mcfly vivirán una nueva aventura en 2020 y esto porque habrá un reencuentro bastante memorable que organizó Josh Gad.

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Recientemente el actor se dedicó a reunir a todo el elenco The Goonies, posteriormente Josh, anunció la segunda sorpresa pues compartió una fotografía en donde se puede ver a Michael J. Fox y Christopher Lloyd muy sonrientes y emocionados por este suceso.

En la imagen se encuentran ocho rostros por lo que Josh Gas prefirió tapar unos cuantos para causar un tanto de duda en los seguidores que esperan con mucha emoción y ansias el evento que organizó.

La reunión será el próximo lunes 11 de mayo por medio del canal de YouTube de Josh Gad, en donde ya cuenta con más de 35 mil suscriptores, la cita de este gran evento es a las 11 de la mañana.

La dinámica para este reencuentro es invitar al público a hacer una donación en favor de los trabajadores de la salud y de comunidades que necesitan apoyo tras la contingencia sanitaria. La Fundación Project Hope se encargará de repartir todos los fondos recaudados en este evento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Christopher Lloyd compartió el promocional del reencuentro junto con un mensaje, mismo que ya cuenta con más de 80 mil reproducciones y cientos de comentarios en donde sus fans se encuentran emocionados por el gran evento que organizó Josh Gad.

Juntos por una maravillosa causa

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Christopher Lloyd, a principios de marzo publicó una imagen con su compañero de aventuras Michael J. Fox, en donde claramente se ve el gran lazo que han formado y como los años han pasado.

