Adam Levine, líder de Maroon 5, insulta a público de Viña del Mar y fans critican su presentación en redes sociales.

El cantante Adam Levine, líder del grupo Maroon 5, explotó contra el público de Viña del Mar, a quienes llamó "fucking town, assholes" tras bajar del escenario a medio show, por lo que cientos de fans criticaron su presentación en redes sociales.

A través de un video, divulgado por el programa Bienvenidos, se puede ver a Adam Levine salir del escenario visiblemente molesto y lanzando insultos como “Fucking town, assholes" (ciudad de mier%&, imbéciles) y argumentando "esto es un programa de televisión, no un concierto. No es posible”.

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Lo anterior sucedió el pasado jueves 27 de febrero, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, una de las fechas más esperadas por los asistentes, pues se presentaba la banda musical estadounidense Maroon 5.

Sin embargo, la presentación de la agrupación no cumplió con las expectativas de la gente, que recurrió a las redes sociales para manifestar su descontento por el show, especialmente contra su vocalista, por su evidente falta de energía en el escenario.

De acuerdo con algunos seguidores, la molestia del músico comenzó después de que se presentaran fallas técnicas y de audio durante el show, que comenzó poco después de las 22:00 horas con la canción It Was Always You, del disco V, y This Love, de Songs About Jane.

Maroon 5 llego tarde, no quizo interactuar con los animadores, dijo que no aceptaba premios en el escenario y menos hablar.

Le demostró a todos los iluminados de izquierda que Chile le importa una raja a los Artistas Internacionales que se los adueñan.



#Maroon5 — Rodrigo I Contesse (@RFortino2) February 28, 2020

La agrupación terminó su espectáculo, que duró apenas una hora y 10 minutos, cuando generalmente duran dos horas, con She Will Be Loved y Girls Like You, tras la cuales se bajaron del escenario sin siquiera despedirse de la gente.

Una pregunta para las fans de maroon 5, ¿siempre son así de fomes? O canta desganado solo porque somos de chile y no sabe quienes somos ¿? — k (@habloalreves) February 28, 2020

Estas actitudes fueron duramente criticadas por los fans e internautas en general, quienes además de señalar la falta de energía que mostró el cantante en el escenario, demostraron con videos el tipo de show que ofreció en comparación con otros recientes.

Estan viendo a Maroon 5 en Viña? Adam Levine tiene menos ganas de estar en Chile que el mismísimo Sebastián Piñera. — El Güino (@JmanuelRossi) February 28, 2020

Cabe destacar que tras el polémico episodio, ni la banda ni el cantante se han pronunciado al respecto y continúan con sus siguientes presentaciones con total normalidad.

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