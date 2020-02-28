Coronavirus: Jackie Chan niega estar en cuarentena por Covid19 y agradece a fans su preocupación.

Jackie Chan rompió el silencio en redes sociales al hablar sobre su estado de salud y negó estar en cuarentena o en riesgo debido al brote de coronavirus (Covid19) en China, como se había rumorado en días recientes.

A través de su Instagram, el icónico actor de cintas de acción y artes marciales dijo estar a salvo y deseó que todos se encuentren seguros, además de agradecer a todos la preocupación por su estado de salud.

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Gracias por la preocupación de todos! Estoy a salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también

Las especulaciones en torno a un posible contagio de Jackie Chan surgieron luego de que el fin de semana corriera el rumor de que el actor asistió a una fiesta en Hong Kong, en la que los invitados terminaron infectados de Covid19.

Sin embargo, todo se trató de una confusión, pues Jackie, los actores Alan Tamb, Alex Fong y el director Eric Tsang estuvieron en un festejo similar a uno donde un hombre de 48 años dio positivo a las pruebas de coronavirus tras la reunión.

Dicho festejo tuvo lugar en el Yau Yat Chuen Garden Club, en Kowloon, y no en la celebración con miembros de la élite policial, donde estuvo Chan, pues ésta se llevó acabo al mismo tiempo y a media hora de distancia del lugar.

Además, se cree que se le atribuyó la enfermedad a Jackie Chan porque hace unas semanas ofreció en redes sociales una recompensa de un millón de yuanes (casi tres millones de pesos) a quien encuentre la vacuna contra el coronavirus.

México confirmó este 28 de febrero su primer caso de coronavirus en un hombre que estuvo en una convención celebrada en Bérgamo, Italia, país donde ya se confirmaron más de 500 casos de coronavirus.

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