Arnold Schwarzenegger confiesa que estuvo al borde de la muerte durante operación improvisada.

El actor Arnold Schwarzenegger reconoció que hace un par de años estuvo a nada de perder la vida al ser sometido a una operación de corazón abierto, misma que fue improvisada, así lo dieron a conocer esta mañana en un programa de radio.

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Esto lo reveló el actor por medio de una conferencia, en su cuenta oficial de Instagram, que le dedicó a los alumnos que se gradúan en medio de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.

Me dijeron que había habido complicaciones y me tuvieron que hacer un procedimiento de emergencia en el que tuvieron que romper la pared del corazón porque se había producido una hemorragia interna. Podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto

El complicado proceso de recuperación por el que pasó Arnold Schwarzenegger es un ejemplo que el expolítico pone para superar cada uno de los problemas que presenta la vida.

Durante mi recuperación, fui cantando victorias poco a poco. Después de dar los primeros 500 pasos con el andador, canté victoria; cuando recuperé el apetito, canté victoria de nuevo

El actor reveló que, con todo y los pronósticos en su contra, logró recuperarse a tiempo para poder filmar Terminator en la fecha que se tenía establecida y sin tener que posponer nada sobre la película.

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Con la complicada experiencia de vida que tuvo, Arnold Schwarzenegger busca inspirar a miles de jóvenes graduados de Estados Unidos, pero con la intención de llegar a uno en especial, su hijo Christopher Schwarzenegger, quien hace unos días terminó su carrera universitaria.

