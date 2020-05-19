Adam Sandler y LeBron James unirán sus talentos en una nueva película sobre básquetbol.

La mejor noticia en este tiempo de confinamiento ha sido confirmada, pues por segunda ocasión la NBA y la cinematografía vuelven a unir sus fuerzas. Adam Sandler y LeBron James participarán en Hustle,una cinta que promete mucho para los amantes de los deportes, especialmente para quienes son aficionados del básquetbol.

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Es importante decir que el baloncesto se ha vuelto una gran inspiración para la industria del cine, basta con mencionar el documental de Michael Jackson Last Dance en donde se revelan algunos secretos de la leyenda del deporte. También está Uncut Gems en donde participa el jugador Kevin Garnett.

Ahora una de las más famosas plataformas de streaming apuesta porque Adam Sandler sea un cazatalentos y así arriesgar todo por un nuevo talento que, en su mayoría, sobrevaloran.

La historia sigue a un cazatalentos de básquetbol estadounidense (Sandler) que es despedido injustamente después de descubrir un jugador único en el extranjero. El protagonista decide llevar al jugador a Estados Unidos para demostrar que ambos tienen lo necesario para llegar a la NBA

Ciertas fuentes han confirmado que el actor Adam Sandler y LeBron James tendrán una gran importancia es el film Hustle, destacando que el jugador de la NBA no actuará, sino que será el productor de este proyecto el cual dará un realismo de cómo se vive el deporte fuera de las canchas.

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Mientras tanto la dirección estará a cargo de Jeremiah Zagar y el libreto por Taylor Materne y Will Fetters, aun no se conoce la fecha de estreno pero LeBron James está en el desarrollo de Space Jam 2 que llegará a la, pantalla grande en 2021.

